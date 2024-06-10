Глава Минобороны Австрии назвала решение Запада бить по РФ пересечением красной линии

Клаудиа Таннер отметила, что рада разъяснению генсека НАТО Йенса Столтенберга, "который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину"

ВЕНА, 8 июня. /ТАСС/. Разрешение США, ФРГ и Франции наносить удары западным оружием по территории РФ стало пересечением красной линии. Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Тем самым красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину", - сказала она в интервью газете Die Presse.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент США Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.