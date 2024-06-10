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Военное обозрение

«Обманет ПВО противника»: Airbus показал полноразмерный макет «ведомого» беспилотника Wingman

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Источник изображения: topwar.ru

Airbus на площадке проходящей в Берлине выставки ILA представил полноразмерный макет «ведомого» беспилотника Wingman.

Текущие конфликты на границах Европы демонстрируют, насколько важно превосходство в воздухе. С беспилотным «ведомым» летчики истребителей смогут действовать вне угрожаемой зоны. При поддержке ИИ и по приказу пилотов «ведомый» возьмет на себя выполнение опасных задач, в частности разведку и уничтожение целей или создание радиоэлектронных помех и обман систем ПВО противника

- заявил глава компании Airbus Defence and Space.

Источник изображения: topwar.ru

Вместе с моделью беспилотника также было показано предназначенное для него вооружение. Одним из средств поражения должен стать «многоцелевой многодоменный дистанционно управляемый носитель вооружения» RCM2. Ракета имеет массу около 340 кг и длину примерно 4 метра. Управление осуществляется с помощью спутниковой навигации, ИНС, гео- и термолокации [наведение на источник ИК-излучения].

Источник изображения: topwar.ru

Ракета RCM2 с дальностью действия более 500 км, приводимая в движение турбовентиляторной силовой установкой, сможет в зависимости от варианта оснащения нести боеголовку, средства радиоэлектронной борьбы или различные типы сенсоров.

Источник изображения: topwar.ru

Другой тип вооружения – боеприпас Feanix массой около 300 кг и длиной 3,5 м – имеет аналогичный привод и комплект вооружения или оборудования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Airbus
Проекты
AI
БПЛА
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