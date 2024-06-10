Власти США объявили о начале полного вывода американских войск из Нигера

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Американские власти объявили о начале вывода своего военного контингента с военных баз в Нигере, на чем настаивает новое военное руководство этой африканской страны. Об этом сообщает начальник штаба армии Нигера полковник Мамане Сани Киау.

При этом еще осенью прошлого года официальные представители Пентагона заявляли, что США не планируют выводить свои военные подразделения с территории Нигера и вносить какие-либо изменения в действовавшую в то время стратегию распределения сил в регионе. Однако, Вашингтон под влиянием целого ряда факторов изменить свою политику в отношении этой африканской страны. В то же время на одной из американских военных баз в Нигере уже на протяжении нескольких месяцев дислоцируются российские войска.

Среди прочих американских военных активов в Нигере особую ценность представляет крупнейшая в Африке база беспилотников в Агадесе, способная, помимо прочего, принимать тяжелые военно-транспортные самолеты. Покинутая американцами военная инфраструктура может быть полезна для расширения российской логистической сети в Западной Африке.

Вытесненные из Нигера США продолжают обвинять Россию в стремлении установить контроль над урановыми рудниками в этой стране, которые ранее использовались Францией для обеспечения своей атомной энергетики. По данным американской прессы, "Росатом" ведет с властями Нигера переговоры о приобретении урановых активов, ранее принадлежавших французской компании Orano SA.

Ранее новые власти Нигера выдворили французские войска и разорвали десятилетнее соглашение о безопасности с США. В апреле текущего года в страну прибыли сто российских военных инструкторов, в задачи которых входит обучение военнослужащих Нигера использованию систем ПВО.