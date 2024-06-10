Визит Байдена в Нормандию в день "Д" может ознаменовать конец американской эры (CNN, США)

CNN: празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии станет последним

Мир, ради которого солдаты прошлого принесли жертвы на пляжах Нормандии, уходит в историю, пишет CNN. Автор сокрушается, что демократия и западные ценности, за которые сражались союзники, находятся под угрозой. Она якобы исходит от крайне правых, а также от России и Китая.

80-я годовщина высадки союзников в день "Д", отмечавшаяся во Франции в четверг, вероятно, станет последним крупным празднованием, которое проводится каждое десятилетие и в котором приняло участие заметное число ветеранов. Даже какому-то 19-летнему парню, высадившемуся на французский берег во время крупнейшей десантной операции в истории, скоро исполнится 100 лет.

"Не за горами то время, когда последние живые голоса тех, кто сражался и проливал кровь в день "Д", больше не будут с нами, поэтому на нас лежит особое обязательство", — сказал Байден, обняв и поприветствовав последних выживших участников вторжения на песчаном побережье, где погибли тысячи американцев. "Мы не можем позволить, чтобы то, что здесь произошло, затерялось в молчании грядущих лет".

Мемориальная церемония в этом году представляет собой нечто гораздо большее, чем просто чествование тех выживших, 150 000 боевых товарищей которых по союзным войскам погибли, создавая плацдарм для освобождения Европы от нацистов Адольфа Гитлера.

Президенты, премьер-министры и монархи стран НАТО собрались в парадоксальный момент. Они объединены как никогда, но испытывают растущий страх. У альянса появилось новое осознание своей миссии: противостоять новой войне, начатой автократом, стремящимся к территориальной экспансии — на этот раз на Украине. Но ни разу с 6 июня 1944 года непоколебимое лидерство США на Западе и поддержка интернационалистических ценностей не ставились под сомнение. Демократия сталкивается с самым суровым за многие поколения испытанием со стороны крайне правого популизма, находящегося на марше по обе стороны Атлантического океана. Тем временем геополитические империи, такие как Россия и Китай, возрождаются и угрожают уничтожить глобальную систему, в которой доминируют западные ценности, преобладавшие после Второй мировой войны.

Байден провел прямую линию между злом, с которым американские солдаты были призваны бороться в 1940-х годах, и нынешней попыткой России президента Владимира Путина стереть Украину с карты мира и уничтожить ее демократию (цели СВО на Украине иные, что было многократно озвучено российскими официальными лицами. — Прим. ИноСМИ).

"Мы не можем этого допустить. Сдаться хулиганам, преклониться перед диктаторами просто немыслимо. Если бы мы это сделали, это означало бы, что мы забыли то, что произошло здесь, на этих священных пляжах. Не заблуждайтесь: мы не поклонимся, мы не забудем", — сказал он.

По словам Байдена, те, кто служил в Нормандии, "все понимали, что наша демократия сильна настолько, насколько мы сильны вместе. Они знали, вне всякого сомнения, что есть вещи, за которые стоит бороться и умереть. Свобода того стоит, демократия того стоит, Америка того стоит, мир того стоит — тогда, сейчас и всегда".

Его слова прозвучали особенно резонансно на фоне растущих в Европе опасений, что Соединенные Штаты — оплот демократии со времен Второй мировой войны — могут вот-вот отвернуться от других стран Запада.

Союзники США, уже возмущенные постоянными нападками предполагаемого кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на НАТО во время его первого срока, были еще больше потрясены его недавним заявлением о том, что он позволит России делать "всё, что они, черт возьми, захотят" с союзниками, которые, по его мнению, "не оплачивают свои счета" по расходам на оборону. Эти заявления ослабили основополагающее кредо НАТО о взаимной обороне, без которой альянс не имеет смысла. Некоторые из бывших советников Трампа предупредили, что он может попытаться выйти из альянса, если выиграет второй срок в ноябре. Даже если Байден победит, появляется всё больше признаков того, что готовность американцев сохранять гарантии безопасности, даже в отношении бывших врагов, таких как Германия и Япония, купивших себе 80 лет мира, может ослабевать.

Философия Трампа "Америка прежде всего" глубоко укоренилась в республиканской партии, которая когда-то гордилась победой в холодной войне. Четыре года назад экс-президент пытался свергнуть демократию в США, чтобы остаться у власти. И некоторые деятели республиканской партии во главе с бывшим президентом теперь, похоже, испытывают больше сочувствия к Путину, чем к либеральным европейским демократиям, которые Соединенные Штаты восстановили после Второй мировой войны. А многомесячная задержка в финансировании последнего пакета помощи Байдена для Украины вызвала сомнения в том, что Вашингтон всегда будет выступать за демократию в Европе и против агрессии автократов.

Байден в четверг сослался на невозвратный долг перед американскими, британскими, канадскими и другими войсками, участвовавшими в операции "Оверлорд". Он шел среди рядов белых крестов и звезд Давида в тени сосен и дубов, возвышавшихся над пляжем Омаха. Именно здесь покоятся более 9000 павших американцев из всех 50 штатов и округа Колумбия — за тысячи миль от земли, которую они покинули, чтобы спасти иностранцев, которых они никогда не встречали.

Когда вскоре уйдут из жизни последние выжившие во Второй мировой войне, мир потеряет живое свидетельство борьбы с принесшей невообразимую боль и разрушения тиранией, в которой когда-то участвовали миллионы людей. Это ознаменует опасный период, когда злонамеренным политическим деятелям будет легче искажать историю для укрепления своей власти. Это уже происходит, поскольку уроки нацистского Холокоста, свидетелями которого становится всё меньше людей, были поставлены под сомнение ростом антисемитизма в западных обществах.

Действительно ли Америка "вернулась"?

Байден с большим удовольствием путешествовал по миру, победив на выборах 2020 года и заявляя, что "Америка вернулась". Он оправдал свои слова, реализуя самое эффективное руководство западным альянсом со времен президента Джорджа Буша-старшего в конце холодной войны. Но многие иностранные лидеры обеспокоены тем, что срок правления Байдена — это всего лишь междуцарствие нормальной жизни, а не возвращение к уверенности в лидерстве США. Благодаря вспыльчивому темпераменту Трампа, его подозрительности к альянсам и обожествлению диктаторов, первый срок экс-президента превратил Соединенные Штаты из оплота стабильности в непредсказуемую разрушительную силу. После длительного периода отрицания многие в канцеляриях Европы ожидают возвращения Трампа.

Смесь изоляционизма и популизма Трампа возникла не в вакууме. Она основана на многолетних военных неудачах США за границей в таких местах, как Ирак и Афганистан, а также на растущем убеждении многих американцев в том, что глобализированный мир разрушает дивиденды внутреннего процветания и безопасности, которые возникли в результате Второй мировой войны и были созданы теми, кто вернулся после нее с полей сражений Европы и Тихого океана. Растущее ощущение того, что американцы устали от своей глобальной роли, вызвало в некоторых европейских столицах давно назревавшие дебаты о том, стоит ли делать больше для обеспечения собственной безопасности континента.

Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, считает, что внутренняя угроза Западу столь же велика, как и внешняя, исходящая от врагов США. "И дело не только в Трампе, — говорит он. — Это происходит также из-за того, что творится с политическим центром во Франции, политическим центром в Германии, а также в связи с вероятностью победы крайне правых на предстоящих выборах в ЕС. Даже если Байден победит на выборах в США, американцы и европейцы не устанут задаваться трудными вопросами о надежности Америки".

Успех не был гарантирован

Высадка в Нормандии, долгое время считавшаяся триумфом, ознаменовала момент в истории, когда Соединенные Штаты действительно превратились в сверхдержаву, обладающую мощью и волей сделать мир безопасным для демократии. Но в то время риск отправки армады через Ла-Манш в сомнительную погоду для борьбы с закаленными в боях нацистскими армадами был огромен. Когда союзные войска высадились на пляжах, президент Франклин Рузвельт произнес по радио молитву дня "Д". "Всемогущий Бог! Наши сыновья, гордость нашей нации, в этот день приступили к великим усилиям, борьбе за сохранение нашей Республики, нашей религии и нашей цивилизации, а также за освобождение страдающего человечества".

Начнем с того, что опасения неудачи казались оправданными. К концу 6 июня ни одна из армий вторжения не достигла стоявших перед ней целей первого дня. Более 10 000 человек погибли, были ранены или пропали без вести. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами союзников в Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр перед вторжением подготовил сообщение на случай отступления. "Если в этой попытке вторжения будет какая-то вина или ошибка, то это будет только моя вина", — написал он. Но будущему президенту никогда не пришлось "вынимать высказывания из кошелька". В последующие дни союзники постепенно закрепились на северо-западной оконечности континента. После прорыва они к августу были в Париже, и после упорных ожесточенных боев к маю 1945 года была одержана победа в Европе.

В течение многих лет после Второй мировой войны празднованиям дня "Д" не хватало той помпы и высокого дипломатического и политического авторитета, которые они имеют сегодня. Однако есть и контраргументы, заключающиеся в том, что геополитический символизм этих празднований стал слишком тяжелым и угрожает затмить простое мужество уходящих из жизни ветеранов, которые совершают сюда паломничество, чтобы почтить память погибших товарищей. Президенты Франции и Америки особенно использовали эти встречи как площадку для возобновления трансатлантических связей. На этот раз в особенно значимом примере государственности к западным лидерам присоединился Владимир Зеленский, который назвал борьбу своей нации за выживание в условиях российской СВО эхом битвы союзников против Гитлера.

Российские лидеры и высокопоставленные чиновники раньше также присутствовали на памятных мероприятиях, по крайней мере, после окончания холодной войны, в знак ознаменования ошеломляющих потерь Советского Союза в борьбе с нацистами. Но теперь Путин стал изгоем, и его не пригласили.

Событие этого года имеет важные внутренние последствия для нескольких лидеров. Это будет первое десятилетие празднования, когда британский король Карл III стал главой государства после смерти его матери, королевы Елизаветы II, которая была постоянным участником торжеств в Нормандии на протяжении десятилетий. И это дает возможность президенту Франции Эммануэлю Макрону и Байдену, двум политически ослабленным фигурам, продемонстрировать свою значимость в момент глобальных потрясений.

В пятницу Байден повторил слова одного из своих предшественников, Рональда Рейгана, который в 1984 году отправился на вершину 50-метровой скалы Пуэнт-дю-Хок, захваченной в ходе дерзкого рейда рейнджеров армии США в день "Д". Несмотря на тяжелые потери, наши солдаты захватили немецкие артиллерийские орудия, которые могли вызвать еще большие потери на пляжах вторжения Омаха и Юта.

Рейган стоял перед каменным мемориалом в форме эмблемы рейнджеров, спиной к Ла-Маншу, в окружении выживших ветеранов того боя, и произнес одну из знаменитых своих речей. "Эти парни на Пуэнт-дю-Хок. Это люди, которые захватили эти скалы. Это борцы, которые помогли освободить континент. Это герои, которые помогли положить конец войне", — сказал Рейган. Позже он признался в своем дневнике, что был настолько тронут происходящим, что с трудом выговаривал слова.

Речь прозвучала в особенно трудный момент холодной войны, когда между Вашингтоном и Советским Союзом существовала высокая напряженность. Но громкий призыв Рейгана к свободе, возможно, возымел эффект. Менее чем через год Михаил Горбачев стал генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза и начал реформы и переговоры по ядерному оружию, которые привели к окончанию "холодной войны".

Байден, как и 40-й президент, в год своего возможного переизбрания сталкивается с опасениями общественности по поводу своего возраста. А в пятницу он посетил ту же вершину скалы, чтобы выступить с аналогичным призывом спасти демократию. Речь Рейгана в Пуэнт-дю-Хок примечательна не только своей поэтикой. Сорок лет спустя она по-прежнему удивительно актуальна для новой политической эры. Не менее поразительно и то, как далеко республиканская партия прошла путь от человека, который когда-то олицетворял ее, до антидемократического лозунга "Америка превыше всего" ее нынешнего героя.

"Мы в Америке извлекли горькие уроки из двух мировых войн: лучше быть здесь, готовым защитить мир, чем слепо укрываться за морем, готовясь ответить только после того, как свобода будет потеряна, — сказал Рейган. — Мы поняли, что изоляционизм никогда не был и никогда не будет приемлемым ответом тираническим правительствам с экспансионистскими намерениями".

Он продолжал: "Сегодня нас связывает то, что связывало нас 40 лет назад: одни и те же ценности, традиции и убеждения. Мы объединены реальностью. Сила союзников Америки жизненно важна для Соединенных Штатов, а американские гарантии безопасности необходимы для сохранения свободы европейских демократий. Мы были тогда с вами. Мы и сейчас с вами. Ваши надежды — наши надежды, а ваша судьба — наша судьба".

В 1984 году Рейган мог дать это обещание, не опасаясь возражений. В 2024 году Байден не может сделать то же самое.

Автор: Стивен Коллинсон (Stephen Collinson).