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Военное обозрение

Совокупный спрос на китайские беспилотники за полгода увеличился на 300 процентов

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Источник изображения: topwar.ru

За последние полгода совокупный спрос на китайские беспилотные системы значительно вырос как внутри КНР, так и за ее пределами, при этом превысив значение в 300%.

Например, согласно статистике таможенной службы округа Шэньчжэнь, в период с января по апрель 2024 года расположенные в этом городе компании экспортировали дроны на сумму 4,15 миллиарда юаней (около 50,75 миллиарда рублей), что на 42,1% больше, чем за весь прошлый год. При этом основными направлениями экспорта китайских беспилотников стали страны Европейского союза, государства АСЕАН и другие (49,7% от всего экспорта).

Специализирующиеся на разработке и производстве беспилотных систем китайские компании продолжают активно развивать это направление технологий. В частности, компания DJI c 25 апреля по 1 мая завершила проводившиеся в высокогорных районах Эвереста испытания грузового дрона FlyCart 30. В ходе испытаний тестировались функции БЛА в режиме зависания, устойчивость к ветру и низким температурам, а также режимы полетов с максимальной нагрузкой. При этом максимальная высота полета без нагрузки составила 6191,8 метра, а с нагрузкой - 6000 метров. Масса нагрузки варьировалась от 4,5 кг до 15 кг.

Ранее сообщалось, что в Китае продолжаются исследования в области обеспечения связи между дронами. Институт оптоэлектроники и интеллекта Северо-Западного политехнического университета Китая и Исследовательский институт искусственного интеллекта (ИИ) China Telecom добились прогресса при разработке дронов, в которых использованы технологии оптической связи и ИИ для организации связи как у светлячков, что позволяет им передавать информацию даже в условиях воздействия электромагнитных помех.

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Страны
Китай
Проекты
AI
БПЛА
Евросоюз
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