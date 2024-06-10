В США оценили вероятность российского ядерного удара по Великобритании

Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона. Архивное фото.

Риттер: опасения применения Россией ядерного оружия против Британии смехотворны

МОСКВА, 8 июня/ Радио Sputnik. У России нет необходимости применять ядерное оружие в отношении Великобритании, опасения по этому поводу смехотворны, заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты армии США Скотт Риттер.

Мнением эксперт поделился на странице в соцсети X.

По словам американского отставного офицера, Москве "нужно лишь подождать", пока Соединенное Королевство "рухнет" из-за некомпетентности своего руководства.

В среду во время общения президента РФ Владимира Путина с главами международных информагентств его спросили, что могло бы стать "спусковым крючком" для ядерной войны, и насколько мир близок к красной линии.

Путин обратил внимание, что Россию постоянно пытаются обвинять "в размахивании ядерной дубинкой", но вопрос о возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, периодически выводя на этот разговор.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие в отсутствие угрозы существованию государства.

Радио Sputnik сообщало, что США вносят изменения в стратегию по ядерному оружию.