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Мантуров назвал цели России в космосе

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

Мантуров: создание собственной станции — одна из главных задач России в космосе

Первый вице-премьер России Денис Мантуров назвал создание собственной орбитальной станции и создание группировок спутников — главными задачами страны в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цель стоит — не отставать и стараться выходить на новые рубежи… Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок — по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли», — сказал Мантуров в интервью информационному агентству на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что России необходимо интенсивно производить и запускать новые спутники. При этом первый вице-премьер признал, что в одиночку государству будет нелегко заниматься развитием орбитальной группировки. Однако власти рассчитывают на частную инициативу, которую готовы поддерживать.

Мантуров также сказал, что России нужно создавать собственную орбитальную станцию, которая позволит стране сохранить мировое лидерство как космической державы. Кроме того, первый первый зампред правительства отметил, что планируется запуск российской пилотируемой миссии на Луну, однако не уточнил сроки ее осуществления.

Ранее Денис Мантуров заявил, что Россия не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus из страны. По его словам, Москва получила хороший урок, когда западные компании в одночасье отказались от российского рынка.

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Страны
Россия
Компании
Airbus
Boeing
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Луна
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