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ТАСС

Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022

Гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев отметил, что выплаты получат и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Уральская компания "Форэс" объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, их Киеву планируют поставить страны Запада. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев.

Ранее власти Нидерландов заявили, что планируют передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по РФ, подчеркнув при этом, что Киев вправе сам распоряжаться тем вооружением, которое получает. Кроме того, до конца 2028 года украинская сторона намерена получить 19 истребителей от Дании. О намерении поставить 30 самолетов F-16 в тот же срок заявила и Бельгия.

"Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. <...> Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит", - сказал Шмотьев.

Кроме того, отметил Шмотьев, с 2018 года компания направила на благотворительность уже более 730 млн рублей. С самого начала специальной военной операции "Форэс" активно включился в работу по поддержке военнослужащих РФ. В частности, это содействие в улучшении материально-технической базы учебных частей, формирование гуманитарных грузов в соответствии с потребностями военнослужащих, поощрение отличившихся бойцов в зоне СВО. С начала спецоперации компания направила на поддержку российских военных 216,4 млн рублей.

Компания "Форэс" основана более 20 лет назад и является лидером отечественного рынка по производству и продаже пропантов керамических расклинивателей нефтяных скважин, с помощью которых осуществляется гидроразрыв пласта. Продукт, разработка которого началась в 1997 году командой профессионалов химиков, ученых и лаборантов, соответствует международным и российским требованиям. Потребителями являются крупные нефтегазодобывающие компании РФ и сервисные компании, участвующие в производстве операции ГРП на территории России. 

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Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
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Продукция
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Проекты
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1 комментарий
№1
10.06.2024 03:23
А вот чем поразить F-16? Кроме автоматизированной ПВО есть и ручные "Иглы" и им подобные ,только вот не перепутать бы в небе со своим самолетом.
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