Эксперт рассказал, что современные космонавты отличаются развитыми цифровыми компетенциями

Директор административного департамента "Роскосмоса" Дмитрий Шишкин отметил, что в корпорации востребованы специалисты основного инженерного профиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Современное поколение специалистов ракетно-космической отрасли, как космонавтов, так и инженеров, и ученых, отличают более развитые цифровые компетенции, но необходимо создать синергию между ними и навыками и опытом старших поколений. Об этом сказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор административного департамента госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Шишкин.

"Как и в других профилях деятельности, более развитые цифровые компетенции. Также более широкий кругозор, понимание современных технологий и необходимости их применения. При этом каждая наша организация, в том числе отряд космонавтов - это инженерная школа. У более опытных космонавтов есть опыт, единицы опыта, которые надо использовать в работе молодых. Поэтому задача кадровых служб предприятия в том, чтобы создать синергию и симбиоз более развитых цифровых компетенций молодых космонавтов, инженеров и ученых и навыков, опыта, инженерной школы, которые представляет та или иная наша организация. Это огромный вызов и задача, которую нам предстоит решать", - сказал он, отвечая на вопрос об отличиях между нынешним и старшими поколениями космонавтов.

По его словам, в Роскосмосе постоянно востребованы специалисты основного инженерного профиля. "Это те, кому предстоит работать в конструкторских подразделениях, это высококвалифицированные рабочие кадры в сфере машиностроения. Поэтому мы развиваем систему молодежной политики и систему профессионального мастерства", - добавил Шишкин.