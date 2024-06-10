В США потратили 5 лет на оценку разработки высокоточных боеприпасов большой дальности для вертолётов, но работа всё ещё не завершилась

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Армия США потратила около пяти лет на оценку того, как будет выглядеть высокоточный боеприпас большой дальности, запускаемый с вертолета, пишет американское издание Defense News.

По словам американского генерала Карла Гингрича, занимающегося программами по совершенствованию вооружённых сил страны, пока им пришлось закупить для своей программы создания высокоточных боеприпасов большой дальности (LRPM) - ракету Spike израильского производства. Армия использует ее на некоторых своих ударных вертолетах AH-64 Apache.

Гингрич отметил, что ракеты Spike обладают хорошими характеристиками, но не теми, которые нужны армии США в долгосрочной перспективе. Поэтому LRPM будет проходить дальнейшую доработку. Генерал добавил, что, если это будет целесообразно, то вполне возможно, что LRPM «переведут на среднюю дальность действия».

По словам Гингрича армия США обладает такими хорошими ракетами, как Hellfire или JAGM, но всё же она нуждается в боеприпасах с ещё большей скоростью и дальностью полёта.

По данным Defense News, американские оборонные компании разработали ряд прототипов соответствующих ракет средней дальности, которые Минобороны должно оценить к сентябрю этого года и выбрать наиболее подходящий вариант.

Что касается дальнобойных боеприпасов для вертолётов, то разработка их прототипов для испытаний начнется лишь в 2025 году, пишет издание.