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Военное обозрение

«Противотанковая ракета пятого поколения»: Китай представил ПТУР BOLAS GAM-102LR

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Источник изображения: topwar.ru

ПТУР BOLAS GAM-102LR

Китайская компания Poly Defense создала семейство ПТУР BOLAS, которые работают в различных нишах и дополняют друг друга. Недавно были продемонстрированы две новые ракеты, разработанные в рамках развития этой линейки.

BOLAS GAM-100LR (Long Range – «большой дальности») отличается усовершенствованной конструкцией пусковой установки и прицельного модуля. ПТУР обладает способностью поражать цели на расстоянии около 4 км. ПТРК характеризуется как очень легкая и универсальная система.

Источник изображения: topwar.ru

Пусковая установка BOLAS GAM-100LR

Вторая, более крупная ракета, BOLAS GAM-102LR, имеет очень большую дальность действия, которая может достигать 6 км.

Концептуально эта ракета, имеющая передовую головку самонаведения и два ряда из четырех закрылков каждый, представляет собой многоцелевое оружие пятого поколения

- полагают в издании Defensa.

Источник изображения: topwar.ru

Пусковая установка BOLAS GAM-102LR

Отстрел осуществляется из многоразовой ПУ, включающей в себя треногу для фиксации положения. ПТУР при запуске расположена под углом около 30°, чтобы на первом участке пути совершить набор высоты. Модуль прицеливания и наведения включает в себя дневной канал и мощный ИК-канал.

Новые ПТУР существенно увеличивают боевые возможности китайских войск

- полагают в издании.

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Китай
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