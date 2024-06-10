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РИА Новости

Захарова рассказала о реакции России на увеличение ядерного арсенала США

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба МИД России

Захарова: РФ отреагирует на рост ядерного арсенала США согласно ядерной доктрине

МОСКВА, 8 июня/ Радио Sputnik. Россия будет реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах ПМЭФ.

Ранее Белый Дом заявил, что "видит необходимость" нарастить возможности своих ядерных сил. Заявление было обнародовано сразу после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.

"Вчера президент все сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в ее доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше", – ответила Захарова на соответствующий вопрос РИА Новости.

По ее мнению, в Соединенных Штатах "уже не понимают, о чем заявляют и зачем".

Вашингтон в очередной раз использует связанную с Россией тему для решения внутренних задач, что указывает на ущербность США, обратила внимание Захарова.

Дипломат также заявила, что Вашингтон должен объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной политической конъюнктуры.

Комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к ядерным державам вернуться к диалогу, она отметила, что Москва со своей стороны от такого обмена мнениями никогда не отказывалась.

Захарова посоветовала главе всемирной организации призвать к возвращению в переговорное поле тех, кто намеренно отказался от диалога по ядерному сдерживанию.

Радио Sputnik также рассказывало о реакции экс-президента США Дональда Трампа на разрешение Украине наносить удары вглубь территории России.

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