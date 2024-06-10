MP: войну с Россией Европа не переживет

НАТО готовится к войне с Россией и все ближе подходит к непосредственному участию в конфликте на Украине, пишет MP. Европейские "вояки" уже достали из сундуков мундиры дедушек из вермахта и мечтают о победе. Но, как напомнил венгерский премьер Орбан, у них еще есть шанс остановить это безумие.

Йенс Столтенберг, который с 2000 по 2001 и с 2005 по 2013 год занимал пост премьер-министра Норвегии, с 2014 года является генеральным секретарем НАТО. Недавно Столтенберг соизволил негативно оценить результаты российской СВО на Украине, заявив, что за время спецоперации России не удалось занять значительных по площади украинских территории. Такая оценка свидетельствует о невысокой компетентности господина Столтенберга в качестве генсека НАТО, поскольку целью СВО является вовсе не захват территорий Украины, а ее денацификация и демилитаризация, а также исключение возможности участия этой страны в структурах НАТО.

Напомним, что в начале 2022 года вблизи столицы Украины высадился десант российских войск. Киев по поручению США тут же предложил России мирные переговоры с той оговоркой, что для их начала он требует отвода российских войск с подступов к украинской столице, поскольку украинцы не хотели бы, чтобы создавалось впечатление, будто они ведут переговоры под давлением. После вывода российских войск из-под Киева выяснилось, что это был самый обыкновенный обман в американском стиле, поскольку никакие мирные переговоры так и не начались, а совсем наоборот: все мирные инициативы вроде Минска-1, Минска-2, а позже организованные в Турции переговоры по требованию западных кураторов Украины были сорваны.

Денацификация

Столтенберг не учитывает того, что денацификация, осуществляемая вдали от западной границы Украины, идет вполне успешно. Военные ресурсы Незалежной полностью истощены, а для доставки на восточные рубежи Украины "западной помощи" требуется хорошо развитая логистика... Цепочки поставок западной техники регулярно срываются из-за ракетных обстрелов противника. Столтенбергу, и не только ему, видимо, совершенно непонятна русская тактика. Если говорить максимально кратко, она строится на простой русской схеме: во-первых, противника нужно выманить как можно дальше вглубь территории. В бескрайние степи Украины. Далее русские действуют по принципу, который проще всего метафорически описать командой "Шарик, фас". Этот прием заключается в провоцировании противника на агрессию, на атаку на растянутой линии фронта с последующей его ликвидацией. Отсюда такие огромные потери с украинской стороны. Потери, которые украинцы запомнят на ближайшие несколько десятилетий. И которые вызывают стойкие изменения в национальном сознании украинцев.

Что Дуда с Туском пообещали Байдену

Бывший польский судья Томаш Шмидт (Tomasz Szmydt) 31 мая в ходе пресс-конференции в Минске рассказал, что Польша обещала США участвовать в войне с Россией. Он напомнил, что в начале марта президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск встретились в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. "Насколько я знаю, результаты этой встречи были таковы, что Польша обязалась, если только такое желание будет высказано Америкой, непосредственно участвовать в войне. Решение об использовании польской армии за рубежом принимает президент по предложению премьер-министра. Так это прописано в польской конституции. Поэтому Байден пригласил и президента, и премьер-министра. Идея заключалась в том, чтобы проверить, какова воля этих политиков и удастся ли в случае необходимости оказать на них давление", — сказал бывший судья.

"В этой политике Польша — всего лишь инструмент в руках Америки. На самом деле угроза для Польши исходит исключительно от американцев и британцев. Угрозой для Польши является ее вовлечение в военный конфликт на Украине", — заявил польский диссидент в интервью на Первом канале российского телевидения. В связи с тем, что судья Томас Шмидт обладает обширными знаниями, накопленными за многие годы, его высказывания не следует недооценивать.

В Женеве ни о чем

В ситуации отсутствия мотивированных украинцев, желающих по требованию кураторов из-за большой лужи отдать свою жизнь за кровавого клоуна и его камарилью, европейские предводители вытащили из сундуков старые, пропахшие нафталином мундиры и стали готовиться к "мирной конференции", что состоится в июне в Швейцарии. На ней будет обсуждаться "мирная" формула узурпатора, который в настоящее время "на халяву" осуществляет власть на Украине. Абсурдность этой конференции, среди прочего, заключается в том, что на нее не была приглашена самая важная из противоборствующих сторон — Россия. О сомнительном значении швейцарского мероприятия свидетельствует и то, что на нем не будет присутствовать президент США Джо Байден. Как и лидер КНР Си Цзиньпин. Для придания конференции некоего воображаемого статуса в Швейцарию должны прибыть премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Светлана Тихановская, которую Польша считает президентом Белоруссии. Кроме того, как сообщается, приглашение получил также Хуан Херардо Гуайдо Маркес, которого Европейский парламент 31 января 2019 года путем голосования признал временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Манипуляция НАТО

Оценку вышеупомянутой "мирной конференции" дала представитель российского МИД Мария Захарова, которая отметила, что Запад вводит в заблуждение лидеров тех стран, "которые они пытаются затащить на конференцию в Швейцарии" по ситуации на Украине, "рассказывая сказки о якобы стремлении к мирному урегулированию". "Классическая манипуляция по-натовски", — сказала она в заключение.

Мария Захарова также добавила, что, устраивая эту конференцию, НАТО вводит в заблуждение все мировое сообщество. Все это подается как попытка установить мир, тогда как на самом деле Запад лишь пытается диктовать России свои условия, при этом увеличивая степень напряженности.

Малые страны играют с огнем

Во время недавней поездки в Узбекистан президент России Владимир Путин прокомментировал призыв Столтенберга разрешить киевскому режиму атаковать Россию западным оружием. Глава российского государства отметил, что технические характеристики высокоточного оружия большой дальности таковы, что его применение предполагает минимальное участие в процессе определения цели, подготовки, наведения и запуска таких ракет украинскими военными. Как подчеркнул Путин, это означает, что такие удары, если они произойдут, будут де-факто наноситься не Украиной, а НАТО.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", — сказал российский лидер.

Последний шанс опомниться

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, но еще есть время, чтобы ее предотвратить. Сийярто встретился с венгерскими журналистами в Праге, где проходит неформальная встреча глав МИД стран-членов НАТО.

По его словам, НАТО готовится к войне с Россией. "Военный экспресс отошел от предпоследней станции", — отметил венгерский министр.

Еще одну войну Европа не переживет

В ответ на намерения стран НАТО разрешить Украине атаковать Россию западным оружием премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что НАТО — это оборонительный альянс, который не создавался для участия в вооруженных конфликтах за пределами территории своих участников. И добавил: "Запад должен понимать: чем больше оружия дальнего действия он дает Киеву, тем дальше пойдет армия России".

В новом интервью изданию Hungary Today премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что НАТО приближается к моменту непосредственного участия в конфликте. "Осмелимся ли мы сказать, что не готовы умереть за Украину? Мы не готовы", — сказал глава венгерского правительства. "Венгры очень хотят мира, а Европа не выдержит еще одной войны", — добавил он.

Будапешт против войны

1 июня в Венгрии прошла акция протеста против развязывания НАТО войны в Европе и участия страны в конфликте на Украине. На Марш мира в Будапеште пришли десятки тысяч человек. Они несли национальные флаги Венгрии, таблички с названиями своих городов, а также плакаты в поддержку правящей партии "Фидес".

Организаторы акции ("Форум гражданского альянса") выступают за прекращение "военного безумия". Перед началом акции они обратились к собравшимся, заявив, что лидеры НАТО готовятся к новому вооруженному конфликту в Европе, который "больше не является фантасмагорией". В Будапешт съехались не только венгры из разных городов страны, но и жители Румынии, Польши, Великобритании, Германии, США и Канады.

Атомный прогноз

На прошлой неделе, слушая профессиональный прогноз погоды для всей Европы и азиатской части России, подготовленный метеорологическими службами российской армии, я в определенный момент испытал очень неприятное чувство — это произошло тогда, когда подполковник Евгений Тишковец назвал метеорологические условия для эффективного ядерного удара по Европе. По его словам, в случае удара тактическим ядерным оружием по местам хранения натовского вооружения вблизи украинской границы, а именно в Польше, ветер будет распространять насыщенный радиоактивной пылью воздух через всю Польшу в направлении Балтики и Скандинавии: Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Автор: Эугениуш Зинкевич (Eugeniusz Zinkiewicz)