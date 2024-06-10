Войти
Военное обозрение

Для нужд ВСУ: Нидерланды присоединяются к программе производства БМП CV90

190
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды намерены присоединиться к программе производства БМП CV90 для нужд ВСУ, в которой уже участвуют Дания и Швеция.

Как указывается в голландском издании NOS, правительство страны одобрило участие в программе, бюджет которой составляет €400 млн. На них планируется закупить 230 единиц CV90, при этом в Нидерландах будет выпущено 180 экземпляров.

Европейские производственные мощности должны быть увеличены не только для [снабжения] Украины, но и для нас самих. Наши вооруженные силы должны быть готовы к бою, а на это не хватает времени

- заявила министр обороны Кайса Оллонгрен, открыто признаваясь в подготовке к войне с Россией.

К настоящему времени ВСУ получили 50 пожертвованных Швецией CV9040C из более раннего пакета помощи. Теперь решено увеличить этот парк. В качестве основного «донора» выступает Дания, выделяющая $264 млн.

Поставляемая ВСУ модификация CV9040 вооружена 40-мм автоматической пушкой Bofors L/70, которая обеспечивает высокую огневую мощь и эффективна при работе как по наземным, так и по воздушным целям. Кроме того, машина может быть оснащена спаренным пулеметом и ПТУР. CV9040 обладает прочной броней, которая защищает от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и других угроз на поле боя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Швеция
Проекты
CV-90
Похожие новости
11.08.2023
Шведская бронемашина досталась России
23.01.2023
"Неприятный сюрприз от США": как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
03.06.2022
Над всей Украиной безоблачное небо?
30.06.2021
Игры в танчики
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 22:46
  • 2
О воинственности Германии.
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой