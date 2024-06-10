«Отсутствует промышленная поддержка»: Бельгия заменяет пока еще новые NH90 вертолетами Airbus H145M

Источник изображения: topwar.ru

NH90 TTH ВВС Бельгии

Вертолеты NH90, разработанные франко-германским консорциумом Eurocopter, оказались одной из самых неудачных машин мирового авиастроения.

Всего с 1995 года было выпущено 515 экземпляров этой модели для военных нужд 14 стран. Однако постоянные проблемы, сопровождающие эксплуатацию вертолетов, приводят к их списанию. Первым оператором, отказавшимся от эксплуатации NH90, стала Норвегия. В 2023 году к ней присоединилась Австралия, разрезав и захоронив машины за 10 лет до завершения их жизненного цикла. Теперь настала очередь Бельгии.

Правительство страны выдало одобрение на закупку 15 Airbus H145M для нужд Минобороны (и еще двух для полиции) с завершением поставки в 2027 году.

H145M оснащен двумя двигателями Safran Arriel 2E, системой полного цифрового управления двигателем (FADEC), комплексом цифровой авионики Helionix с четырехосным автопилотом, «который значительно снижает рабочую нагрузку на летчика». Как утверждает производитель, машина имеет особенно низкий акустический след, поэтому ее можно считать «самым тихим вертолетом в своем классе».

Источник изображения: topwar.ru

H145M

Они заменят устаревшие A109 и пока еще новые NH90 TTH, которые Бельгия начала получать чуть более 10 лет назад и которые она решила заменить другими машинами, сославшись на проблемы с поддержанием их работоспособности

- говорится в издании Infodefensa.

Как указывается, в середине 2020 года выяснилось, что Минобороны Бельгии решило прекратить эксплуатацию парка NH90 TTH (версия «тактический транспорт»), состоящего из 4 единиц, и обдумывало, что с ними делать, ввиду «ограниченного оперативного развертывания из-за отсутствия промышленной поддержки». Прогнозировалось нарастание проблем в ближайшие годы ввиду необходимости проведения очень дорогой модернизации и нехватки персонала.