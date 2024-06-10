Войти
Военное обозрение

«Отсутствует промышленная поддержка»: Бельгия заменяет пока еще новые NH90 вертолетами Airbus H145M

226
0
0

Источник изображения: topwar.ru

NH90 TTH ВВС Бельгии

Вертолеты NH90, разработанные франко-германским консорциумом Eurocopter, оказались одной из самых неудачных машин мирового авиастроения.

Всего с 1995 года было выпущено 515 экземпляров этой модели для военных нужд 14 стран. Однако постоянные проблемы, сопровождающие эксплуатацию вертолетов, приводят к их списанию. Первым оператором, отказавшимся от эксплуатации NH90, стала Норвегия. В 2023 году к ней присоединилась Австралия, разрезав и захоронив машины за 10 лет до завершения их жизненного цикла. Теперь настала очередь Бельгии.

Правительство страны выдало одобрение на закупку 15 Airbus H145M для нужд Минобороны (и еще двух для полиции) с завершением поставки в 2027 году.

H145M оснащен двумя двигателями Safran Arriel 2E, системой полного цифрового управления двигателем (FADEC), комплексом цифровой авионики Helionix с четырехосным автопилотом, «который значительно снижает рабочую нагрузку на летчика». Как утверждает производитель, машина имеет особенно низкий акустический след, поэтому ее можно считать «самым тихим вертолетом в своем классе».

Источник изображения: topwar.ru

H145M

Они заменят устаревшие A109 и пока еще новые NH90 TTH, которые Бельгия начала получать чуть более 10 лет назад и которые она решила заменить другими машинами, сославшись на проблемы с поддержанием их работоспособности

- говорится в издании Infodefensa.

Как указывается, в середине 2020 года выяснилось, что Минобороны Бельгии решило прекратить эксплуатацию парка NH90 TTH (версия «тактический транспорт»), состоящего из 4 единиц, и обдумывало, что с ними делать, ввиду «ограниченного оперативного развертывания из-за отсутствия промышленной поддержки». Прогнозировалось нарастание проблем в ближайшие годы ввиду необходимости проведения очень дорогой модернизации и нехватки персонала.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бельгия
Норвегия
Продукция
NH90
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Safran
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.03.2023
Консорциум NHIndustries поставил заказчику 500-й вертолет NH-90
26.05.2017
Юбилейная выставка HeliRussia пройдет в Москве 25-27 мая
30.01.2013
Рекордный оборот и увеличение объема заказов в 2012 году: Eurocopter стремится к еще большему росту
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
18.07.2008
Франция, Бельгия и Новая Зеландия заказали двигатели RTM322 для вертолетов NH-90
05.12.2007
Франция дополнительно заказала 12 вертолетов NH-90 TTH с опционом на 56 единиц
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 22:46
  • 2
О воинственности Германии.
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой