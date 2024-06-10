Когда поражение Украины станет поражением НАТО, над нами неизбежно нависнет угроза большой войны (Steigan blogger, Норвегия)

Steigan: из-за действий Запада конфликт на Украине перерастет в мировую войну

Решение западных стран позволить ВСУ атаковать территорию России подаренным оружием попросту нельзя истолковать превратно: НАТО уверенно движется к большой войне, дабы не допустить поражения Киева, пишет Steigan. Все это может перерасти в мировой конфликт – с ядерными осадками.

Терье Алнес (Terje Alnes)

Последние недели Россия и НАТО постепенно сползают к открытой войне, и это пугает. Военно-промышленный комплекс полностью поработил умы западных лидеров. Ситуация усугубляется крахом традиционной журналистики, когда телерадиоэфир и газетные колонки служат лишь военной пропаганде.

Прямая дорога к катастрофе

Главный зачинщик большой войны — главный герой и извечный любимчик норвежской прессы Йенс Столтенберг. Он просит НАТО выделять на военную поддержку Украине по 40 миллиардов евро (то есть целых 450 миллиардов норвежских крон) — каждый год! Одновременно он перешел еще одну черту: теперь Украина может бить западным оружием по целям внутри России.

Здесь Столтенберг даже забежал впереди паровоза, не дожидаясь, пока такие атаки одобрит Джо Байден. Таким образом Столтенберг открыто бросил вызов действующему руководству НАТО. Однако Байден все глубже скатывается в маразм и руководить не способен, поэтому Столтенберг наверняка получил закулисную поддержку госсекретаря Энтони Блинкена.

На неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Праге на прошлой неделе многие дали Украине разрешение атаковать российские объекты подаренным оружием. Одним из них стал министр иностранных дел Барт Эйде: “Многие пришли к тому же выводу, что и мы. Мы должны быть открыты к этой перспективе... И это отражает ход конфликта”.

Барт Эйде лишь подтвердил очевидное: Украина вот-вот проиграет — несмотря на всю военную помощь. Все громкие заявления о так и не материализовавшемся “весеннем контрнаступлении ВСУ” и неминуемом крахе России, которыми нас пичкали, оказались ложью, которую безудержно трезвонили наши “независимые” СМИ. Теперь выясняется, что лучшая защита — это нападение.

“Мы не можем заставлять Украину воевать со связанными руками... Украина должна быть в состоянии вести боевые действия наиболее эффективным способом”, — заявил Барт Эйде.

В этом его всецело поддержал глава вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен.

“Прежде всего надо сказать, что Россия использует свое оружие на украинской земле, и это отправная точка. Так что Украина имеет полное право применять свое оружие на российской. Украина подверглась нападению. Таким образом, ни международное право, ни иные соображения не могут помешать Украине сделать это”, — заявил он.

С ним согласны его бывший коллега Сверре Дисен и президент Норвежской военной ассоциации Арне Борд Дальхауг.

Удары по целям внутри России стали также главной темой на заседании парламентской ассамблеи НАТО на прошлой неделе в Софии. Ограничения на использование подаренного ВСУ оружия должны быть сняты — вот его главный посыл.

Согласно информации на странице Стортинга, Норвегия представлена на ассамблее пятью членами и пятью депутатами. Среди них Кари Элисабет Каски из Социалистической левой партии и Бьёрнар Мокснес из “Красных”. И что? Выступили ли они против военного психоза?

Солдаты НАТО — на Украину?

Украинцы уже давно проходят военную подготовку в странах НАТО — в том числе в Норвегии. Теперь НАТО готовится организовать такую же подготовку внутри самой Украины. Это обсуждают министры обороны ЕС. Но и это еще не все.

Главная проблема для Украины — нехватка живой силы. Истинный масштаб потерь из натовских СМИ мы никогда не узнаем, но есть все основания полагать, что они исчисляются сотнями тысяч. Украинцы, разумеется, это понимают и текут из страны густым потоком, чтобы спасти свои жизни.

Таким образом мы подходим к точке, когда для продолжения боевых действий потребуется отправка солдат НАТО. Президент Норвежской военной ассоциации Арне Борд Дальхауг честно в этом признался: “Поражение Украины серьезно подорвет авторитет НАТО. Кремль решит, что стратегическая свобода действий увеличилась, а НАТО дала слабину, как и ожидалось. В результате готовность Москвы идти на риск вырастет, а заодно и угроза настоящей большой войны в Европе. Кроме того, стратегически важный полуостров Крым останется под контролем России”.

В случае поражения Украины на карту будет поставлен сам мировой порядок, уверяет нас Дальхауг. Он утверждает, что мы не до конца осознали, чем чревата победа России. По его мнению, западные силы смогут выполнять задачи на расстоянии от линии фронта, чтобы высвободить побольше украинских солдат для боевых частей. Или западные силы заменят украинских пограничников в районах, где не ведутся боевые действия.

Первым об отправке западных войск на Украину несколько месяцев назад заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. С тех пор эти разговоры ведутся все чаще.

Скоро попросту не останется ненарушенных красных линий.

Ранее утверждалось, что о членстве Украины в НАТО не может быть и речи, доколе продолжается конфликт. Для этого предстоит выполнить ряд условий. Но на июльском саммите альянса НАТО в Вашингтоне часть этих условий может отпасть. Этот намек на приближение членства — очередная провокация против России, которая минимум трижды предлагала мирное соглашение в обмен на нейтралитет Украины.

Таким образом все развивается по самому кошмарному сценарию: большая война в Европе, которая может запросто перерасти в мировую — причем с ядерными осадками.

Между тем с трибуны Стортинга не раздается никаких предупреждений — наоборот, все партии единогласно поддерживают политику, которая может обернуться для всех нас катастрофой.

До основных средств массовой информации антивоенные голоса даже не допускают. Телерадиовещательная корпорация NRK зазывает на роль экспертов и комментаторов исключительно офицеров и аналитиков НАТО. Все делается с тем, чтобы убедить общественное мнение в том, что враг исключительно вероломен, никакие соглашения невозможны и большая война в итоге неизбежна.

Недавно власти посоветовали нам пополнить дома неприкосновенный запас, чтобы при непредвиденных обстоятельствах продержаться хотя бы неделю. Это настолько беспомощно и нелепо, что поневоле задумаешься: неужели нами и впрямь управляют слепые и глухие?

Для политика сейчас нет более “спорной” и “противоречивой” позиции, чем ратовать за прекращение огня, мирные переговоры, дипломатию и политический компромисс. Вот почему ни один норвежский политик национального уровня об этом даже не заикается.

Нельзя спускать им такое предательство!