Евразия: между Россией и Турцией (The National Interest, США)

Турция начинает играть все более активную роль в геополитике, пишет The National Interest. В то же время она становится очень важным союзником сразу для двух противоборствующих блоков — НАТО и союза России, Китая и Ирана.

Военная спецоперация России на Украине и антироссийские западные санкции укрепили экономические отношения между Москвой и Турцией. Россия стала ведущим партнером Турции по ее импорту, а турецкий экспорт в Россию также вырос. В условиях изоляции России от Запада Турция приобретает все большее значение как покупатель российского газа и реэкспортер европейских товаров на российский рынок. К растущему беспокойству западных стран президент России Владимир Путин назвал энергетические отношения между двумя странами "подлинно стратегическими".

Но их сотрудничество идет рука об руку с геополитической конкуренцией в условиях, когда все более уверенная в себе Турция бросает вызов России на Южном Кавказе и в Центральной Азии — двух регионах, которые Москва твердо считает частью своей исключительной сферы влияния, необходимой для ее поддержания статуса великой державы. Используя Азербайджан на Южном Кавказе в качестве ворот, Турция расширяет свое влияние на тюркоязычные государства Центральной Азии на восточном берегу Каспийского моря. Таким образом, транскаспийская геополитическая ситуация развивается под эгидой тюркского блока сотрудничества, охватывающего такие разнообразные области, как безопасность, торговля и культура.

Становление Турции как альтернативы поддержания региональной безопасности

Начало роста геополитического влияния Турции в широком Каспийском регионе можно отнести к Нагорно-Карабахской войне 2020 года между Арменией и Азербайджаном. Во время нее обширная военная поддержка Анкары позволила Азербайджану вернуть себе значительную часть территории, которую непризнанная Нагорно-Карабахская Республика контролировала с начала 1990-х годов. Хотя Россия и выступила посредником в прекращении огня и ввела миротворцев в зону конфликта, это не изменило того факта, что война закончилась победой Азербайджана, союзника Турции. Таким образом, Турция обеспечила себе военное присутствие на Южном Кавказе.

Воодушевленные этим успехом, Турция и Азербайджан решили закрепить свой стратегический альянс в Шушинской декларации 2021 года. Этот договор со страной-членом НАТО, который включает обязательства по взаимной обороне, предоставляет Азербайджану, как единственной стране, расположенной и на Южном Кавказе, и в Центральной Азии, реальную альтернативу Москве как гарантии безопасности. В сентябре 2023 года осмелевший Азербайджан достиг своей цели, к которой он стремился три десятилетия — захватить полный контроль над Нагорным Карабахом посредством военного нападения. Под бременем СВО на Украине Россия объявила о немедленном и полном выводе своих войск из Нагорного Карабаха в апреле 2024 года.

Напористость Турции на Южном Кавказе не осталась незамеченной по другую сторону Каспия. Она продемонстрировала тюркским государствам Центральной Азии, что сотрудничество с Анкарой может принести реальную пользу с точки зрения безопасности. Казахстан и Узбекистан подняли свои двусторонние отношения с Турцией на уровень всестороннего стратегического партнерства, заключив соглашения о развитии военного сотрудничества в таких областях, как обучение войск, совместные военные учения и сбор разведывательной информации. Более того, турецкая оборонная промышленность быстро завоевывает доминирующие позиции на растущем рынке беспилотников в Центральной Азии.

"Срединный коридор"

Тюркское сотрудничество также помогает активизировать Транскаспийский транспортный маршрут, более известный как "Срединный коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут — международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы — прим. ИноСМИ), как альтернативный торговый путь между Европой и Азией в обход России. "Срединный коридор" — это сеть автомобильных, железных дорог и морских путей, которые соединяют Европу и Азию через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию. Для стран Южного Кавказа и Центральной Азии "Срединный коридор" отражает их видение межконтинентальной торговли между Китаем и Европой, соединяя их с инициативой ЕС "Глобальные ворота", а также с китайским мега-проектом "Один пояс — один путь". В Центральную Азию главными воротами является Казахстан. Тем не менее, Китай планирует дополнительный южно-центральноазиатский маршрут путем строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая, вероятно, будет соединена со "Срединным коридором".

С точки зрения Анкары, на горизонте маячит беспрепятственный торговый коридор из Стамбула в Центральную Азию. Основным транспортным коридором Южного Кавказа пока остается железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, который соединяет Азербайджан через Грузию с Турцией и оттуда — с Европой. Однако пропускная способность этого маршрута недостаточна для обслуживания растущих транскаспийских торговых потоков. В этом контексте Турция, Азербайджан и четыре тюркские страны в Центральной Азии взяли на себя обязательство совместно продвигать инициативу использования спорного Зангезурского коридора, предлагаемого транспортного пути между западными частями Азербайджана через Армению в азербайджанский эксклав Нахичевань и далее в Турцию. Но этот коридор предполагает мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном. Возможной, хотя и столь же непростой, альтернативой в обход Армении мог бы стать коридор "Арас" через иранскую провинцию Восточный Азербайджан.

На фоне растущего спроса на нероссийские транспортные маршруты, в регионе была проведена целая волна транскаспийских мероприятий с целью повышения эффективности проекта "Срединного коридора". Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция согласовали дорожную карту развития коридора до 2027 года. Они стремятся увеличить его пропускную способность до 10 миллионов тонн грузов с нынешней мощности примерно в 2 миллиона тонн. Чтобы это произошло, государствам, расположенным вдоль "Срединного коридора", необходимо устранить ряд ограничений, снижающих привлекательность маршрута, таких как обременительные транзитные и торговые процедуры, узкие места на пограничных пунктах и в морских портах, а также недостаточная пропускная способность контейнерного и морского флота для обработки больших объемов грузов. Определенный шаг в этом направлении был сделан в конце января, когда официальные лица ЕС объявили, что европейские и международные инвесторы обязуются инвестировать 10 миллиардов евро в программу развития "Срединного коридора".

Перебои в торговом транспорте и логистике особенно проблематичны для энергозависимой экономики Казахстана. Около 80% экспорта казахской по пути на западные рынки нефти проходит через территорию России. В 2022 году Россия прервала этот поток, что побудило Казахстан расширить сотрудничество с Азербайджаном для перенаправления поставок энергоносителей в Европу через Каспийское море. Туркменистан, обладающий огромными запасами природного газа, также активизировал переговоры с Азербайджаном, Турцией и Европейской комиссией по строительству давно предложенного Транскаспийского трубопровода в Европу — проекта, который потребует значительных инвестиций. Для богатых ресурсами стран Центральной Азии географическое положение Турции делает ее важным газовым и нефтяным хабом, а также ключом доступа к западным энергетическим рынкам.

Единство тюркского мира

Как и Россия, Турция продвигает собственный многосторонний формат — Организацию тюркских государств, — которая превращается из платформы для диалога в организацию, продвигающую всестороннее сотрудничество во всех аспектах жизни. Государства-члены ОТГ — Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан — приняли амбициозную программу "Видение тюркского мира до 2040 года". Цель состоит в том, чтобы превратить организацию в тюркоязычный эквивалент ЕС, гарантируя свободное перемещение товаров, капитала и услуг, технологий и людей среди государств-членов. В стадии становления находится Тюркский инвестиционный банк, а постоянно нейтральный Туркменистан, обычно избегающий многосторонних объединений, присоединился к группе в качестве наблюдателя.

Организация тюркских государств предусматривает развитие множества проектов, направленных на содействие тюркской солидарности и единству. Международная организация тюркской культуры TURKSOY реализует совместные культурные и научные инициативы внутри государств, входящих в Тюркский блок. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил создать общий тюркский алфавит.

В конечном счете, этот проект "мягкой силы" представляет собой соперника московской идеи "Русского мира", состоящего из братских наций, разделяющих российские ценности и нормы и связанных друг с другом сохраняющимся присутствием русского языка, а также общим советским прошлым. Однако в Азербайджане и государствах Центральной Азии происходят быстрые социальные и демографические изменения, которые влияют на формирование идентичности населяющих их народов. Более 70% населения Центральной Азии моложе сорока лет. Российская культура теряет свою некогда доминирующую роль в регионе, поскольку на первый план выходит многочисленное постсоветское поколение, не имеющее личного опыта жизни в Советском Союзе.

Последствия для Запада

Непредсказуемые последствия военной спецоперации России на Украине не оставляют государствам Южного Кавказа и Центральной Азии другого выбора, кроме как попытаться диверсифицировать свои внешнеполитические связи и искать альтернативные пути выхода на международные рынки. Турция чутко реагирует на растущий спрос на альтернативное партнерство. Расширяя свои позиции в области обороны, энергетики и культуры, которые всегда были стержнем влияния Москвы, Турция становится противовесом России по ту сторону Каспийского моря.

Что это означает для США и ЕС? Турция является ключевым государством-союзником, которое должно быть на их стороне. Ее важность усиливается тем, что Россия объединяется с Китаем и Ираном, образуя блок ревизионистских государств, стремящихся ниспровергнуть принципы, правила и институты международной системы, сложившейся после холодной войны. Судя по всему, члены этой группы координируют свои стратегии. Если не противодействовать растущему влиянию этого блока, она может расшириться от Тихого океана на востоке до Средиземноморья на западе, создавая при этом угрозу для большого числа государств.

В нынешнюю эпоху геополитического соперничества Турцию, прочно устоявшуюся региональную державу, можно охарактеризовать как "колеблющееся государство" — именно так было сказано в недавней статье журнала "Foreign Аffairs". Хотя она и является "союзником" НАТО, идеологически она не принадлежит ни Западу, ни блоку Пекин-Москва-Тегеран. Как и многие другие региональные и средние державы, Анкара активно подстраховывается, поддерживая экономические, дипломатические, военные и технологические связи с членами обеих группировок.

Однако у Турции есть своя повестка дня, которая не предполагает подчинения ни России, ни Китаю. Поэтому в интересах Запада способствовать превращению Турции в некий противовес этому блоку. Неотъемлемой частью такой политики должны быть поддержка и развитие растущего объединения тюркского мира и более тесная привязка этой группы государств, стратегически расположенных к востоку и западу от Каспийского моря, к архитектуре европейской безопасности. С этой целью западные державы должны также усилить поддержку растущего регионального сотрудничества в Центральной Азии. Это увеличило бы коллективный вес центральноазиатских государств и уменьшило бы их уязвимость к манипуляциям со стороны других акторов в регионе.

Автор: Йохан Энгвалл (Johan Engvall).