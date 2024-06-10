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РИА Новости

Сальдо рассказал о создании глубоко эшелонированной системы ПВО

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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У".
Источник изображения: © РИА Новости

Сальдо: глубоко эшелонированная система ПВО создается в Херсонской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глубоко эшелонированная система ПВО создается в Херсонской области для защиты от ракетных атак, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Система глубоко эшелонированной обороны, именно противовоздушной, она постепенно создается. И она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается. Если они думают, что они одну или две РЛС попали в них, и радуются, прыгают, что они теперь достигли цели, то они еще даже не понимают, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам. И вот эта система противовоздушной обороны, которая состоит из нескольких слоев и не только на земле, она работает достаточно эффективно", – сказал Сальдо.

Применение новых типов ракет радикально не поможет противнику, считает губернатор

"Чем больше они (Запад - ред.) будут давать таких ракет, как Storm (Shadow - ред.), или ATACMS, или HIMERS, тем больше они потеряют средств и возможностей бороться с нами. Это ничем им не поможет. Да, это хлопотно, да, это как бы приносит определенные тревоги. Но мы настроены решительно, и люди понимают, что с этим злом мы справимся, и Россия не отступит никогда", - добавил он.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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