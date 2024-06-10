Япония планирует заключить с Украиной договор о поддержке на десять лет

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Японские власти продолжают идти в общезападном направлении относительно поддержки Украины. Хотя непосредственно оружия Токио пока Киеву не поставлял, но оказывал финансовую помощь и направлял автомобили, оборудование и снаряжение.

Для углубления сотрудничества между странами Япония и Украина готовятся к заключению договора о поддержке сроком на десять лет, сообщает японский телеканал NHK.

Соглашение, по некоторым данным, будет включать меры поддержки в сфере безопасности, которые Токио и так осуществлял в определённых рамках. Упоминается о поставках Киеву средств разведки, «нелетальных» материалов и оборудования, а также лечении украинских военных и разминировании территории. Кроме того, японцы будут помогать налаживать гуманитарную ситуацию и развивать сельскохозяйственный сектор.

Ожидается, что договор будет подписан во время встречи стран «Большой семёрки» в Италии, которая должна состояться на следующей неделе. На полях саммита должны встретиться украинский «президент» Зеленский и японский премьер Кисида.

На какую сумму планируется помочь Украине не раскрывается, но стоит напомнить, что ранее сообщалось о намерении Токио выделить Киеву помощь в размере 106 млн долларов.