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Военное обозрение

«Выбирают по всему миру»: Украина заказала второй французский радиолокационный комплекс ПВО GM200

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Thales объявила о подписании под эгидой военного ведомства Франции нового контракта с Минобороны Украины, предусматривающего поставку второго радиолокационного комплекса ПВО GM200 средней дальности (первый был заказан в 2023 году).

Thales гордится тем, что использует свой опыт для защиты Украины. Многофункциональный радар средней дальности выбирают по всему миру

- говорится на сайте компании.

Комплекс GM200 размещается в 20-футовом контейнере ISO и весит менее 10 тонн. Он включает в свой состав электрогенератор, РЛС и два поста с набором средств радиосвязи и передачи данных. GM200 можно транспортировать автомобильным, железнодорожным транспортом, военно-транспортными самолетами (такими как C-130) или вертолетами. Время установки составляет 15 минут, свертывания – 10 минут.

GM200 может работать как в качестве независимого радара воздушного наблюдения, так и выступать в роли радиолокационной компоненты системы ПВО. Дальность обнаружения соответственно составляет 250 и 100 км, высота – до 25 тыс. метров, угол вертикального обзора -7° до +70° (частота обновления 3/1,5 секунды). РЛС с АФАР работает в S-диапазоне, используя технологию GaN.

Система способна обнаруживать как малогабаритные цели, так и маневрирующие высокоскоростные объекты.

Стоимость комплекса GM200 в 2023 году составляла £30 млн. По всему миру было продано свыше 80 систем. По всей видимости, покупка для ВСУ будет оплачена из французского бюджета, хотя формально контракт заключен Украиной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
C-130
Компании
Thales
Проекты
АФАР
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