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Представленная российской компанией «Бюро 1440» разработка в сфере лазерной межспутниковой связи представляет собой ответ на американскую систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Об этом пишет американский информационный ресурс The Business Insider.

Ранее стало известно, что компания «Бюро 1440» провела тестирование лазерной межспутниковой связи. Первая серия испытаний была проведена в первой половине мая 2024 года. В компании назвали эти испытания первым успешным тестированием российской лазерной межспутниковой связи.

Американская пресса пишет, что новая российская система будет представлять собой широкополосной сервис передачи данных. С его помощью можно будет обеспечивать высокую скорость связи с низкой задержкой, причем в любой точке мира. То есть, речь идет о такой же схеме работы, как и у системы Starlink Илона Маска.

Естественно, что американских аналитиков данный успешный опыт российской компании встревожил. Ведь появление у России собственной подобной системы обеспечит многочисленные преимущества, в том числе и военного характера, а противникам нашей страны создаст дополнительные проблемы. Кстати, над разработкой аналогичных систем спутниковой связи в настоящее время работают и китайские компании.

Напомним, что связь Starlink активно используется украинской армией в ходе вооруженного конфликта. И это при том, что сам Илон Маск неоднократно выступал с критикой боевых действий на Украине и призывал признать Крым российским, а на освобожденных территориях провести повторные референдумы по вопросу их дальнейшего будущего (хотя их будущее и настоящее известны – они вошли в состав Российской Федерации и являются неотъемлемой частью нашего государства).