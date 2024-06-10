Эксперт назвал срок создания глобальной системы мониторинга дронов в России

Эксперт Каниовский: систему мониторинга дронов могут создать в РФ до 2030 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Глобальная система мониторинга гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) может быть создана в России в ближайшие шесть лет, работа уже начата, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2024 эксперт рынка НТИ, первый заместитель генерального директора и сооснователь компании "Флай Дрон" Александр Каниовский.

"Такая система будет создаваться поэтапно, и в результате позволит предотвратить несанкционированное использование беспилотников в воздушном пространстве страны. Фактически, речь идет о создании гражданского ПВО, которое поможет обеспечить безопасность. Де-факто и де-юре небо будет полностью цифровизировано. Это произойдет в горизонте до 2030 года", - заявил Каниовский.

Он отметил, что на первом этапе, который уже начался, проводится тестирование бортовых и наземных программно-аппаратных комплексов, позволяющих проводить мониторинг полетов беспилотников в режиме реального времени. Речь идет в первую очередь о транспондерах, а также цифровых платформах, интегрированных со средствами слежения. Централизованно тестированием вышеупомянутых технологий занимаются Ассоциация "Аэронекст", объединяющая занимающиеся разработкой и применением гражданских беспилотных авиационных систем предприятия, при участии представителей Фонда НТИ и авиационных властей.

"Сейчас отрабатываются такие технические вопросы, как возможность обеспечения постоянной двусторонней радиосвязью внешнего пилота дрона с органами обслуживания воздушного движения, а также точность определения координат беспилотника, получаемых на пункте дистанционного управления и цифровыми платформами информационно-сервисного обслуживания с борта БВС при помощи различных технических средств. После наработки практического опыта данные решения будут массово внедрены на различных инфраструктурных и прочих объектах и сопряжены с системами РЭБ", - пояснил Каниовский.

По его словам, для полноценного внедрения мониторинговых и антидронных решений потребуется закрепить возможность их использования в правовом поле, приведя в соответствие практике уже частично имеющуюся, но пока до конца не проработанную законодательную базу. Без этого воздушное пространство не станет общим для беспилотных и пилотируемых воздушных судов, а любое подавление беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы будет иметь серьезный конфликтный потенциал.

"На втором этапе будет произведено масштабирование коммерческих систем объектовой защиты до административных областей, в которых все полеты дронов будут находится под контролем. То есть от объектового до субъектового уровня. В перспективе двух-трех лет небо целых регионов России будет взято под контроль по принципу "от зоны вокруг условной нефтебазы ко всему городу, от города ко всему региону". На третьем этапе - одновременно с унификацией технологий - региональные зоны контроля объединятся в общефедеральную и появится полноценная "гражданская система ПВО", под "бдительным оком" которой окажутся практически все полеты дронов", - заключил Каниовский.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.