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Военное обозрение

Дальность огня два километра: Финляндия разработала снайперскую винтовку Sako TRG 62 A1

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Источник изображения: topwar.ru

Финская компания Sako разработала новую снайперскую винтовку TRG 62 A1. Оружие прошло обширные полевые испытания, по итогам которых были учтены отзывы стрелков и внесены изменения в конструкцию системы.

TRG 62 A1 станет еще одним эталоном в оборонной промышленности, следуя по стопам снайперских винтовок SAKO TRG-22 и TRG-42

- заявляет разработчик.

TRG 62 A1 калибра 9,5×77 мм создавалась для нужд специальных подразделений. Масса винтовки составляет 7 кг. Дальность стрельбы превышает два километра. Увеличение дистанции огня стало возможным благодаря переходу на новый калибр .375 CheyTac, который превосходит традиционные калибры, такие как .308 Win и .338 Lapua Magnum.

Это больше, чем просто винтовка; данное изделие меняет правила игры в области точности стрельбы на больших дистанциях

- отмечают в компании.

Новая система, «обеспечивающая непревзойденную точность, дальность действия и надежность», относится к семейству финских снайперских винтовок TRG. Первое изделие в этой линейке было разработано в 1989 году, являясь преемником TR-6. С тех пор винтовки широко разошлись по миру. В частности, они состоят на вооружении российских спецподразделений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Компании
Beretta
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