Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае

На оборонных предприятиях надо уметь производить и гражданскую продукцию, востребованную рынком, считает врио губернатора региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Обороно-промышленный комплекс (ОПК) Хабаровского края необходимо диверсифицировать. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора региона Дмитрий Демешин.

"ОПК - это крупные вертикально интегрированные предприятия. Гособоронзаказ, действительно, - существенный драйвер для развития экономики и страны, и региона. Но нужна диверсификация. Мы должны уметь производить на оборонных предприятиях гражданскую продукцию, востребованную рынком", - сказал Демешин.

Он отметил, что важно не зависеть от того, сколько кораблей закупят министерство обороны или другие силовые структуры. "На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, да и на Хабаровском судозаводе, есть заказы на военные корабли. Они нужны нашей армии. А нам нужны катера для рыбалки или те же самые теплоходы "Метеор" для связи регионов Дальнего Востока между собой. Амур - судоходная река, но при этом всем большого пассажирского сообщения я тут не вижу. Но для того, чтобы ставить задачи по развитию транспортно-логистической сферы, нужно обеспечить условия", - сказал врио губернатора, добавив, что ключевым в диверсификации оборонной промышленности является технологическое перевооружение и импортозамещение.

В крае работают предприятия, выпускающие военную и гражданскую продукцию. Это Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Хабаровский радиотехнический завод, Дальневосточное производственное объединение "Восход".

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.