"Волнорез" защищает "скорые" в Белгородской области, рассказал разработчик

Разработчик: РЭБ "Волнорез" защищает "скорые" в Белгородской области от БПЛА ВСУ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Машины скорой помощи, эвакуирующие жителей Белгородской области, защитили от украинских дронов системами радиоэлектронной борьбы "Волнорез", сообщили РИА Новости разработчик данных комплексов Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

"Наши специалисты оснастили машины скорой помощи Белгородской области модульными системами РЭБ "Волнорез". Это крайне важный проект, поскольку "скорые" эвакуируют мирных жителей непосредственно из тех районов, куда регулярно прилетают дроны, а сами по себе эти машины являются очень хорошо различимой и легкой целью для FPV противника", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что адаптация "Волнорезов" на машины скорой помощи была непростой - перед разработчиками стояла задача не допустить радиоэлектронного воздействия комплексов на медицинское оборудование.

"Адаптация "Волнорезов" на медицинские машины заняла немало времени, поскольку мы должны были исключить сценарии, при которых в результате работы нашей РЭБ "встало", например, реанимационное оборудование, что могло бы привести к фатальным последствиям. К счастью, нам удалось устранить данную проблему и "Волнорезы" уже защищают скорую помощь в самых опасных районах Белгородчины", - рассказал разработчик.

Система РЭБ "Волнорез" впервые была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина - 484 миллиметра, вес – 13 килограммов) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и так далее) и гражданскую технику.

Ключевой особенностью данного комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы