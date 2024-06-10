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Военное обозрение

«Предотвратит сбои в работе GPS»: Турция разработала парашютную версию ракеты TR-122

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Roketsan разработала парашютную версию ракеты TR-122, предназначенную для выполнения специальных задач.

НУРС TR-122, который уже много лет используется турецкими войсками, больше не будет выполнять исключительно ударные задачи. Интегрировав в ракету парашют и специальное оборудование, разработчик придал ей совершенно новые роли.

В качестве начинки новой модификации TR-122 выступает оптико-электронная головка или аппаратура, отвечающая за радиоэлектронное противодействие. В первом случае при постепенном спуске оборудования на парашюте осуществляется визуальная разведка, во втором – подавляются сигналы, исходящие от средств РЭБ. Начинка размещается в головной части НУРС, которая отделяется от первой ступени с двигательной установкой при достижении определенной высоты вблизи целевой зоны.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, ОЭС, оснащенная камерой, отвечает за фото/видео фиксацию вражеских объектов, передавая изображения в точку запуска ракеты. Аппаратура РЭП подавляет или «ослепляет» радиоэлектронное оборудование противника, которое противодействует глобальной системе позиционирования, тем самым «предотвращая сбои в работе GPS».

Источник изображения: topwar.ru

Запуск парашютной версии TR-122, имеющей вес 70 кг, осуществляется из типовой РСЗО. Это позволяет не подставлять под удар ЗРК неприятеля самолеты и вертолеты.

Новая модификация меняет правила игры на поле боя

- отмечается в издании.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Roketsan
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