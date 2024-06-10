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ТАСС

Белый дом: участие США в конфликте на Украине обернулось бы катастрофой для Европы

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Джо Байден с самого начала ясно давал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с Россией, подчеркнул Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Вовлечение Соединенных Штатов в вооруженный конфликт на Украине имело бы потенциально катастрофические последствия не только для населения этой республики, но и для всей Европы. С таким заявлением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент [США Джо Байден] с самого начала ясно давал понять, что мы тут не стремимся к третьей мировой войне. И мы не стремимся к войне с Россией", - отметил представитель Белого дома. "<...> Эскалация данного конфликта до такой степени была бы ужасной не только для украинского народа, она бы потенциально имела катастрофические последствия для Европейского континента [в целом]", - подчеркнул Кирби. 

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Страны
Россия
США
Украина
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