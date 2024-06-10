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РИА Новости

Белый дом: США вносят изменения в стратегию по ядерному оружию

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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Тургиев

США анонсировали изменения в стратегии по ЯО с учетом "реалий ядерной эры"

МОСКВА, 7 июня/ Радио Sputnik. Вашингтон считает необходимым увеличить и диверсифицировать свой ядерный арсенал для сдерживания угроз со стороны России, КНР и Северной Кореи, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

С таким заявлением он выступил на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Президент недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, которая учитывает реалии ядерной эры. В ней подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею", – приводит РИА Новости слова Вадди.

Ранее портал Semafor со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что США в пятницу объявят о намерении принять "более агрессивную стратегию" в сфере ядерного оружия, в частности высказаться за "более конкурентный подход" к нераспространению ЯО и контролю над ним.

Радио Sputnik писало, как в МИД прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии

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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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