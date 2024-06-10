Песков заявил, что превращение Украины в "анти-Россию" стало для РФ красной линией

Представитель Кремля отметил, что "Украина стала превращаться в плацдарм для антироссийской деятельности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Превращение Украины в "анти-Россию", а вовсе не движение в сторону ассоциации с ЕС стало для России красной линией. Об этом в интервью РБК сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Смотрите, когда Украина сказала, что мы не хотим быть в орбите России, это когда они стали работать над соглашением об ассоциации с ЕС. Это имело сугубо рыночные последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как соотносятся стремление стран самостоятельно выбирать своих партнеров и создание многополярного мира с тем, что украинский выбор в пользу Запада стал для РФ красной линией. "Другая история началась, когда в Одессе ежегодно стали проводить учения НАТО, когда стали проводить информационную кампанию за вступление в НАТО, хотя подавляющее большинство населения Украины тогда было против, когда военные советники американцев приехали и получили кабинеты в администрации президента Украины, когда они постепенно стали сначала микрорычаги, а потом макрорычаги в политической системе и в экономической системе страны забирать в свои руки. И когда они стали превращать Украину в "анти-Россию", - подчеркнул он.

Перспективы Украины

Говоря о стремлении Украины заключить соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Песков напомнил, что Путин многократно пытался объяснить киевским властям, почему для РФ это неприемлемо. "Он говорил, что мы с вами живем в одном собственно экономическом пространстве, у нас нет ни границ, у нас нет ни таможен, у нас товары перетекают, у нас единый рынок, по сути дела, и т. д., и т. п. Если вы, основываясь на новых правилах ваших ассоциированных отношений с ЕС, открываете вашу границу для европейских товаров, которые субсидируются правительствами европейских стран, то что будем делать мы, когда эти товары дальше начнут перетекать на наш рынок? Мы должны будем принимать меры. Тогда это неминуемо приведет к изменению наших таможенных режимов и иных режимов, фискальных и так далее. Что мы будем делать?", - напомнил риторику президента России Песков.

"Это никакие не красные линии. И собственно, мы тогда пытались же спросить у украинцев: "Вы точно понимаете, что вы делаете? Вы сейчас убьете многие сектора своей промышленности, потому что они просто потеряют свою конкурентоспособность", - сказал он, особо подчеркнув, что "это было до Крыма, до майдана". Песков напомнил, что украинскую сторону предупреждали, что таким образом она просто убьет свое сельское хозяйство, потому что европейцы играют только в одни ворота. "Они же не пустят вашу продукцию сельского хозяйства дешевую на свои рынки. Потому что французские фермеры еще больше будут дерьмом закидывать подъезды своих государственных учреждений. Но свои субсидированные продукты они пустят на ваш рынок, и ваши фермеры будут разоряться. Вот, о чем говорил Путин. И он их призывал подумать: "Вы решите, подумайте, это ваше суверенное право. Вы хотите экономически быть там или вы хотите дальше продолжать интеграционный путь здесь, на пространстве бывшего Советского Союза", - напомнил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что превращение Украины в "анти-Россию" стало последней каплей именно потому, что "Украина стала превращаться в плацдарм для антироссийской деятельности". "Говорим НАТО, читаем Соединенные Штаты Америки. Они просто стали делать шаг в сторону Украины, в сторону наших границ. И это был уже вопрос безопасности, вопрос безопасности для нас с вами, вопрос безопасности для наших детей и для наших внуков", - подытожил он.