Войти
ТАСС

Песков заявил, что превращение Украины в "анти-Россию" стало для РФ красной линией

230
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Представитель Кремля отметил, что "Украина стала превращаться в плацдарм для антироссийской деятельности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Превращение Украины в "анти-Россию", а вовсе не движение в сторону ассоциации с ЕС стало для России красной линией. Об этом в интервью РБК сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Смотрите, когда Украина сказала, что мы не хотим быть в орбите России, это когда они стали работать над соглашением об ассоциации с ЕС. Это имело сугубо рыночные последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как соотносятся стремление стран самостоятельно выбирать своих партнеров и создание многополярного мира с тем, что украинский выбор в пользу Запада стал для РФ красной линией. "Другая история началась, когда в Одессе ежегодно стали проводить учения НАТО, когда стали проводить информационную кампанию за вступление в НАТО, хотя подавляющее большинство населения Украины тогда было против, когда военные советники американцев приехали и получили кабинеты в администрации президента Украины, когда они постепенно стали сначала микрорычаги, а потом макрорычаги в политической системе и в экономической системе страны забирать в свои руки. И когда они стали превращать Украину в "анти-Россию", - подчеркнул он.

Перспективы Украины

Говоря о стремлении Украины заключить соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Песков напомнил, что Путин многократно пытался объяснить киевским властям, почему для РФ это неприемлемо. "Он говорил, что мы с вами живем в одном собственно экономическом пространстве, у нас нет ни границ, у нас нет ни таможен, у нас товары перетекают, у нас единый рынок, по сути дела, и т. д., и т. п. Если вы, основываясь на новых правилах ваших ассоциированных отношений с ЕС, открываете вашу границу для европейских товаров, которые субсидируются правительствами европейских стран, то что будем делать мы, когда эти товары дальше начнут перетекать на наш рынок? Мы должны будем принимать меры. Тогда это неминуемо приведет к изменению наших таможенных режимов и иных режимов, фискальных и так далее. Что мы будем делать?", - напомнил риторику президента России Песков.

"Это никакие не красные линии. И собственно, мы тогда пытались же спросить у украинцев: "Вы точно понимаете, что вы делаете? Вы сейчас убьете многие сектора своей промышленности, потому что они просто потеряют свою конкурентоспособность", - сказал он, особо подчеркнув, что "это было до Крыма, до майдана". Песков напомнил, что украинскую сторону предупреждали, что таким образом она просто убьет свое сельское хозяйство, потому что европейцы играют только в одни ворота. "Они же не пустят вашу продукцию сельского хозяйства дешевую на свои рынки. Потому что французские фермеры еще больше будут дерьмом закидывать подъезды своих государственных учреждений. Но свои субсидированные продукты они пустят на ваш рынок, и ваши фермеры будут разоряться. Вот, о чем говорил Путин. И он их призывал подумать: "Вы решите, подумайте, это ваше суверенное право. Вы хотите экономически быть там или вы хотите дальше продолжать интеграционный путь здесь, на пространстве бывшего Советского Союза", - напомнил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что превращение Украины в "анти-Россию" стало последней каплей именно потому, что "Украина стала превращаться в плацдарм для антироссийской деятельности". "Говорим НАТО, читаем Соединенные Штаты Америки. Они просто стали делать шаг в сторону Украины, в сторону наших границ. И это был уже вопрос безопасности, вопрос безопасности для нас с вами, вопрос безопасности для наших детей и для наших внуков", - подытожил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
10.01.2013
Чёрное море: что в январе продемонстрирует Россия
23.04.2012
"То, чем я занимаюсь, не совсем чиновничья работа"
07.03.2012
Роль статиста не для России
09.11.2011
Традиционное недоверие и нарастающее презрение
07.04.2010
Россия в НАТО и другие варианты
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
03.04.2008
Сердечные разногласия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 22:46
  • 2
О воинственности Германии.
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой