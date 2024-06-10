Судан предложил вернуться к соглашению о базе ВМФ России в Красном море

Представитель Судана: Хартум хочет вернуться к соглашение о базе ВМФ России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. У Хартума есть желание вернуть к жизни соглашение о строительстве базы ВМФ РФ в Красном море, но нужно учитывать и мнение других стран, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар.

"У нас, конечно, есть желание вернуть это соглашение к жизни, если на то будет воля двух стран. Мы находимся в процессе обсуждения этого вопроса. Существующее соглашение между двумя странами говорит о создании базы", - сказал Агар.

Он подчеркнул, что важно учитывать интересы и других стран на побережье Красного моря - независимо от того, являются ли они частью проекта или нет.