Путин заявил, что решения в РФ принимаются на основе объективного анализа обстановки

Отвечая на вопрос о применении ядерного оружия, президент подчеркнул, что такие решения не связаны с колебаниями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Все решения РФ основаны на объективном анализе складывающейся обстановки. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Модератор пленарной сессии форума политолог Сергей Караганов, говоря об использовании ядерного оружия, отметил, что Россия "имеет дело с абсолютно безответственными и потерявшими разум партнерами". "Страшный человек", - сказал в ответ Путин.

Караганов заявил, что выбор о применении ядерного оружия - это страшный выбор, его нужно делать только в самом крайнем случае. В связи с этим он "прекрасно понимает и поддерживает колебания президента" по этому вопросу.

"Решения и мои, и моих коллег, с которыми я работаю по этому направлению, они не связаны с какими-то колебаниями. Колебаний нет и быть не может. Все наши решения должны быть основаны на реальном, объективном анализе складывающейся обстановки. Мы так и делаем", - заявил Путин.