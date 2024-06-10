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ТАСС

Минобороны Украины призвало Раду вернуться к рассмотрению законопроекта о военной полиции

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Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По данным ведомства, создание этого подразделения критически важно для обеспечения порядка в ВСУ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Украины призвало депутатов Верховной рады безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о военной полиции.

Ранее парламентарии сняли рассмотрение документа с повестки дня.

"Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект [о военной полиции] и вернуться к его рассмотрению после дополнительных консультаций", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что создание военной полиции критически важно для обеспечения порядка в ВСУ, в частности соблюдения стандартов НАТО. "Одним из приоритетов Министерства обороны Украины является создание всей вертикали военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры и военных судов", - заявили в ведомстве.

Законопроект о создании на Украине военной полиции был зарегистрирован в парламенте в конце мая. Задачами нового органа станут розыск и привлечение к ответственности дезертиров, а также обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта. Сотрудники военной полиции смогут проникать в жилье, запрещать движение военного транспорта, обыскивать его, проверять у людей документы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Однако мужчины стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Президент страны Владимир Зеленский 31 мая признал, что после вступления закона в силу мобилизация усилилась. 

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