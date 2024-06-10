Китайская компания получила финансирование на создание аналога Falcon 9

Китайская Space Pioneer получила финансирование на создание аналога Falcon 9

Китайская компания Space Pioneer получила финансирование на создание аналога частично многоразовой ракеты Falcon 9. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сумму в размере более 207 миллионов долларов предоставили не менее 15 инвесторов, включающих как частные, так и государственные структуры. Предыдущий раз финансирование компания получала в октябре прошлого года.

Полученные средства Space Pioneer планирует направить на первый запуск ракеты Tianlong-3, а также ее серийное производство и последующее переоборудование для многоразового использования. Часть средств будет выделена на серийное производство меньшего носителя Tianlong-2.

В апреле прошлого года Space Pioneer первой в Китае запустила носитель Tianlong-2 («Небесный дракон-2»), работающий на жидкостном ракетном двигателе.