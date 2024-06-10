Путин заявил о тактике РФ по выдавливанию украинских сил в Донбассе

Санкт-Петербург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не планируется проводить новую мобилизацию, такой необходимости нет.

"У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию, поэтому не планируем", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. При этом он отметил, что, если Россия хочет максимально быстро достичь целей специальной военной операции, то нынешнего контингента недостаточно, но Россия придерживается тактики выдавливания противника в Донбассе.

"Если мы хотим сделать это максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики - мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль", - сказал Путин.

"В этом смысле, - подчеркнул глава государства, - у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем".