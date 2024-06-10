Путин заявил, что тактическое оружие РФ в четыре раза мощнее сброшенных на Японию бомб

По количеству вооружений Россия в разы превосходит Европу и США, подчеркнул президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Тактическое ядерное оружие, которым располагает российская сторона, в четыре раза мощнее, чем сброшенные на Японию "Малыш" и "Толстяк". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас наше тактическое ядерное оружие в четыре раза мощнее, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Накасаки. В 3-4 раза. У нас по количеству их в разы больше чем и на европейском континенте, и даже если американцы приведут свои из США. У нас все равно в разы больше", - отметил глава государства.