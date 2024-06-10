Путин: Россия более чем в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов

По словам президента, РФ в разы обгоняет противника по технике, поэтому думать на тему ядерных ударов нет необходимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская сторона в двадцать с лишним раз нарастила выпуск боеприпасов, в разы обгоняет противника по авиационной технике, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наши вооруженные силы не просто набираются опыта, а повышают свою эффективность. Наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою эффективную работу", - отметил глава государства.

"Я уже много раз говорил, повторить могу, что мы в двадцать с лишним раз увеличили производство боеприпасов, в разы превышаем возможности противника по авиационной технике, в значительной степени превышаем по бронетанковой технике и так далее, и так далее. Поэтому у нас даже нет необходимости думать на эту тему (обмена ядерными ударами - прим. ТАСС)", - подчеркнул Путин.