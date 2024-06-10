Более 160 тыс. человек с начала года добровольно подписали контракты с ВС РФ

С начала года более 160 тыс. человек добровольно заключили контракты с ВС РФ, чтобы отправиться на СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня.

«В этом году, вот с начала года, в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тыс. человек. Каждый день у нас где-то тысяча с лишним приходит в военкоматы добровольно», — указал президент.

По словам главы государства, необходимость в мобилизации в стране отсутствует.

Глава государства также отметил, что в прошлом году этот показатель составил более 300 тыс. мужчин.

«В прошлом году без всякой мобилизации наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с Вооруженными силами, и их было свыше 300 тыс. человек», — напомнил он.

Президент также заявил, что страна не нуждается в атомном оружии, когда есть «русский характер».

«Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно», — добавил Путин.

27-й Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В форуме принимают участие свыше 17 тыс. человек из 136 стран.

В ходе сессии Путин также заявил, что российские силы освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км в Донбассе с начала текущего года. Он добавил, что все планы специальной военной операции (СВО) будут реализованы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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