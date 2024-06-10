Путин заявил, что мобилизация в России не планируется

Президент подчеркнул, что в этом нет необходимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Новой волны мобилизации в России не планируется, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если следовать тем рекомендациям, которые прозвучали от вас, если мы хотим делать это максимально быстро - нам действующего контингента недостаточно, - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора о том, поможет ли мобилизация "разгромить противника". - Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики. Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.