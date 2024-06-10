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Интерфакс-АВН

Путин выразил сомнение, что США придут на помощь союзникам в случае обмена ядерными ударами РФ и Европы

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

Президент РФ исходит из того, что до обмена такими ударами дело не дойдет, просит всуе не упоминать эту тему

Санкт-Петербург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты вряд ли придут на помощь европейцам в случае обмена ядерными ударами.

"Если все-таки дойдет, не дай Бог (до обмена ядерными ударами, - "ИФ"), чего бы очень не хотелось (я перекрещусь), конечно, эти же самые европейцы должны будут задуматься: если те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет - я очень сомневаюсь", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Тем не менее, глава государства особо подчеркнул, что надеется, что применение ядерного оружия не станет реальностью.

"Я все-таки исхожу из того, что до этого (обмена ударами) никогда дело не дойдет, и у нас нет такой необходимости", - сказал Путин.

Президент отметил при этом, что в ходе спецоперации на Украине российские войска "набираются опыта, повышают свою эффективность, оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою эффективную работу".

"Поэтому у нас нет необходимости даже думать на эту тему, и я бы всех попросил бы лишний раз, всуе такие вещи не упоминать", - добавил Путин.

Глава государства указал на то обстоятельство, что российские ядерные силы значительно превосходят аналогичные вооружения в Европе. Более того, напомнил он, в отличие от РФ и США, которые имеют полноценную систему раннего предупреждения о ракетном нападении, в Европе нет такого механизма защиты.

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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