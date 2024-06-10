В Рыбинске спущен на воду противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» для Северного флота

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В Рыбинске спустили на воду очередной противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». Торжественная церемония прошла на судостроительном заводе «Вымпел». Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

На ССЗ «Вымпел» спустили на воду очередной катер специального назначения проекта 21980, построенный в интересах Министерства обороны. После достройки и прохождения всех необходимых испытаний он отправится служить на Северный флот, где войдет в состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, присоединившись к аналогичным катерам.

Катер является девятым, построенным на «Вымпеле» в общей сложности. До него четыре «Грачонка» были переданы Северному флоту, еще четыре ушли Росгвардии. Закладка состоялась 15 июля 2021 года, спуск на воду — 7 июня 2024 года.

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.

Водоизмещение — около 140 т, длина — 30 м, ширина — 7,3 м, осадка — 1,8 м, скорость полного хода — 23 узла, дальность плавания — 200 миль, автономность — 5 суток, экипаж — 8 человек. Вооружение: одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ, один противодиверсионный гранатомет ДП-64, один противодиверсионный гранатомет ДП-65, четыре ПЗРК типа «Игла».

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа». На борту имеется водолазное снаряжение.