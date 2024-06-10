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РИА Новости

Ускорение решения задач СВО может привести к потерям, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Путин: решение задач СВО можно ускорить, но жизнь российских военных важнее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Достижение всех задач специальной военной операции на Украине важно, но жизнь российских бойцов еще важнее, заявил президент России Владимир Путин.

"Понимая всю ответственность, я исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, министерство обороны. Скорость это важно, но еще важнее - забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент отметил, что у Генштаба и Минобороны есть план по реализации и достижению всех поставленных целей СВО.

"Мы по этому плану действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы", - заключил Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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