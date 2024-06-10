Ускорение решения задач СВО может привести к потерям, заявил Путин

Путин: решение задач СВО можно ускорить, но жизнь российских военных важнее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Достижение всех задач специальной военной операции на Украине важно, но жизнь российских бойцов еще важнее, заявил президент России Владимир Путин.

"Понимая всю ответственность, я исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, министерство обороны. Скорость это важно, но еще важнее - забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент отметил, что у Генштаба и Минобороны есть план по реализации и достижению всех поставленных целей СВО.

"Мы по этому плану действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы", - заключил Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.