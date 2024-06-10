Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной

Путин: Россия готова к переговорам только на условиях, которые обсуждались ранее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях.

"Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Так что, если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем вести. Мы готовы к этим переговорам, но только, повторяю, на тех условиях, о которых мы договаривались еще, начиная эти переговоры в Минске и потом в Стамбуле, а не на каких-то придумках", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.