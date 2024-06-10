Российские подводные лодки - носители "Калибров" проводят двусторонние учения на Балтике

Военнослужащий перед началом церемонии поднятия военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 636.3 «Можайск», 2023 год.

По результатам учения будет названа лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленными задачами

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Российские дизель-электрические подводные лодки "Кронштадт" и "Можайск", решающие задачи в морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота на Балтике, проводят совместные двусторонние учения, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе учений экипаж одной лодки осуществляет отрыв от слежения противоборствующей стороны, которая стремится <...> дольше его поддерживать, чтобы не упустить лодку-соперника", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, находясь в подводном положении, обе лодки следуют с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри кораблей ограничено, специалисты-акустики тщательно "прослушивают" море, осуществляя поиск подводной лодки - противника.

"Учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота и направлено на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава", - подчеркнули в пресс-службе. По результатам учения будет названа лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленными задачами.

"Кронштадт" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводные лодки этого проекта относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Подлодки проекта 677 "Лада" вооружены, в частности, ракетными комплексами "Калибр".

Носитель крылатых ракет "Калибр-ПЛ" подлодка "Можайск" - многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", одиннадцатая в серии. Проект разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Субмарина предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.