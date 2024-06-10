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Назван способ подавления дронов США над Черным морем

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Меркурис: Россия может подавлять дроны США над Черным морем средствами РЭБ

Россия могла бы в ответ на действия Военно-воздушных сил США в Черном море использовать средства радиоэлектронной борьбы для подавления разведывательных дронов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Способ противодействия назвал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Россия может "оглушить" американские дроны над Черным морем. И не только их, но еще и [самолеты] ДРЛОиУ, а также другие самолеты. Я не удивлюсь, если русские это уже делают. Об этом я сужу по тому, по какой странной траектории теперь летают американские БПЛА», — сказал он.

В марте военный корреспондент Влад Шлепченко заявил, что альтернативой самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 могут стать усовершенствованные версии Ан-12 или Ту-154.

В сентябре 2023 года госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России модернизированный самолет ДРЛОиУ А-50У.

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Страны
Россия
США
Продукция
А-50 ДЛРО
Ан-12
Ту-154
Компании
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