В Рыбинске спустили на воду "Грачонок" для Северного флота

На судостроительном заводе "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область) спустили на воду катер специального назначения "Грачонок" проекта 21980, построенный для Минобороны России. Как уточнили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, это пятый "Грачонок", построенный на верфи для военного ведомства.

Со значимым событием заводчан и гостей предприятия поздравил генеральный директор ССЗ "Вымпел" Владимир Катышев.

Спуск на воду противодиверсионного катера "Грачонок" ОСК

"Построенный нами корабль после завершения всех испытаний будет нести службу в интересах Российской Федерации, защищая акватории пунктов базирования ВМФ. Военные моряки отмечают высокую надежность построенных на "Вымпеле" катеров, что говорит о высоком профессионализме коллектива, – сказал он. – Благодарю всех, кто вложил свой труд, знания, частичку своей души в создание этого замечательного современного катера. Благодарю конструкторов, инженерно-технических работников, рабочих и отдельно – специалистов отдела снабжения, так как в процессе строительства мы столкнулись с беспрецедентным вызовом с точки зрения санкционных ограничений и невозможности поставки ряда комплектующих. Мы с честью и достоинством приняли этот вызов и преодолели все сложности".

На катере установлено современное стрелковое, противодиверсионное, радиотехническое и гидроакустическое вооружение. Он оснащен новейшей электронной аппаратурой, средствами связи, видеонаблюдения и навигационным оборудованием. "Грачонок" имеет двухвальную дизель-редукторную энергетическую установку.

После проведения швартовных, ходовых и приёмо-сдаточных испытаний катер отправится нести службу на Северном флоте.

Водоизмещение "Грачонка" – 139 тонн, длина – 31 метр, ширина – 7,4 метра, осадка – 1,85 метра. Скорость – 23 узла, дальность плавания – 200 миль. В арсенале катера – морская тумбовая пулеметная установка МТПУ калибра 14,5 мм, противодиверсионные гранатометы ДП-65А и ДП-64, а также переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-1".