Россия последовательно выстраивает систему сдержек и противовесов, напоминающих двуполярный мир времен "холодной войны". Она вынуждена делать это — в ответ на попытки коллективного Запада спровоцировать полноценный конфликт против Москвы. Разница между нынешней ситуацией и положением полувековой разницы в том, что мир уже не будет ни дву-, ни однополярным. А найти союзников в многополярном российскому руководству гораздо проще, чем американской администрации.

"Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России", — подчеркнул Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. Таким образом российский лидер ответил на вопрос о возможном асимметричном ответе Кремля на поставки дальнобойного оружия на Украину.

Позднее заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем ТГ-канале, развивая идею главы государства: "Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они — друзья".

Это именно тот язык, который на Западе еще не разучились понимать, Поскольку там среди реально действующих политиков и военных до сих пор хватает тех, кто помнит, как выглядела система взаимного давления НАТО и Варшавского блока друга на друга с помощью стран-партнеров. Скажем, Америка в 1980-х поставила на широкую ногу поставку вооружений афганским моджахедам, обеспечивая им возможность вести войну против советского контингента самым современным оружием. Советский Союз тоже не оставался в долгу, активно отправляя оружие и размещая базы на территории стран в самом подбрюшье США — например, на Кубе или по Вьетнаме.

По мере того, как коллективный Запад нагнетает обстановку вокруг Украины, превращая Европу в плацдарм для возможного нового широкомасштабного конфликта, в ход идут все более узнаваемые методы. Речь не только о том, что после череды локальных конфликтов с применением сил специальных операций НАТО впервые столкнулось с масштабными боевыми действиями в духе Второй Мировой. Попытка построить однополярный Pax Americana вызвала мощные центробежные процессы, вытолкнувшие даже некогда послушных сателлитов Вашингтона за пределы его политической орбиты. И теперь они начинают представлять сугубую опасность для прежнего патрона.

Например, та же Никарагуа. Сегодня президентское кресло в Манагуа занимает Даниэль Ортега — последний из лидеров страны, которого поддерживал СССР. А ныне синьор (точнее, товарищ) Ортега прямо заявляет о поддержке им антиамериканской политики России. И его позиция пользуется популярностью в стране. Что, несомненно, представляет серьезную опасность с точки зрения Вашингтона. Не зря в тех же восьмидесятых никарагуанские "контрас" снабжались с тех же американских складов, что и афганские душманы.

Кстати, об Афганистане и его соседях. После оглушительного поражения и позорного бегства из этой страны США потеряли возможность напрямую влиять на ситуацию в регионе. А теперь теряют и косвенную. В отличие от Москвы, всерьез рассматривающей возможность снятия с "Талибана"* ярлыка террористической организации, Вашингтон лишь укрепляется в неприязни к нему. Чем последовательно толкает Кабул к более тесным отношениям с Кремлем. Видя это, пересматривает свою проамериканскую позицию и соседний Пакистан. На что прямо указывает его отказ участвовать в проукраинском "саммите мира", инициированном США.

Конечно, ни одна из этих стран никогда не станет не то что наносить удары по Америке, но даже размещать на своей территории российское оружие. Что никак не помешает им пускать к себе для базирования или обучения участников антиамериканских (и, шире, антизападных) сил сопротивления. Это уже гораздо более весомая угроза для Штатов с точки зрения потери влияния в той же Латинской Америке. Янки привыкли считать ее своим "задним двором", и если там появятся недружелюбные визитеры, будут этим весьма огорчены.

То же касается и Африки, где влияние Запада стремительно угасает, а российское, напротив, растет. Тактика обучения вместе с местными военными добровольцев из соседних стран и тамошних революционеров — изобретение не вчерашнее и не исключительно американское. А значит, и это оружие может быть использовано против главарей "мира, основанного на правилах". Не случайно в Вашингтоне так болезненно реагируют на расширение присутствия русского Африканского корпуса.

Важнее всего даже не возможность продвижения влияния России такими методами, которые совсем недавно США считали своим эксклюзивным правом. Куда показательнее факт того, что подобные действия считают совершенно допустимыми и оправданными как минимум полмира. Там давно настрадались от американской манеры вести войны чужими руками, платя за решение своих проблем поставками оружия. И теперь готовы приветствовать тех, кто ответит Америке таким же образом.

Именно так оценили заявление российского лидера, например, журналисты турецкого новостного портала Haber7. Позиция Владимира Путина нашла поддержку и в Китае, и в Индии, и в государствах Ближнего Востока. Наверняка словам о врагах США, которые тем самым являются друзьями России, аплодировали стоя в Йемене и Палестине. Словом, нетрудно найти желающих получить современные боевые системы для того, чтобы с их помощью нанести болезненные удары если не самой Америке, то ее сателлитам или отправленным в дальние походы военным.

Подобная перспектива может напугать Запад куда сильнее прежней "ядерной" риторики Кремля. Использовать оружие массового поражения, пусть даже оперативно-тактическое, не хочется никому: последствия слишком трагичны для всех. Совсем другое дело появление у латиноамериканских партизан, африканских повстанцев или йеменских хуситов тяжелого полевого вооружения из России. Или поставка государствам, подвергающихся давлению США, российских крылатых ракет сухопутного и морского базирования, пусть и с обычными боеголовками. Это резко повысит риск для привыкших воевать со слабым противников американцев. И почти наверняка спровоцирует скорое падение проамериканских режимов в странах, где продолжаются развязанные Вашингтоном гражданские войны.

Многополярный мир хорош именно возможностью реализовать свои интересы не только через друзей, но и через врагов твоих врагов. Тем самым превращая их пусть не в верных последователей, но хотя бы во временных союзников. А там, глядишь, и до крепкой дружбы недалеко. В конце концов, кубинский лидер Фидель Кастро после свержения Батисты тоже начал с визита в Вашингтон, а не в Москву. Но Белый дом обошелся с ним презрительно — а Кремль поддержал и помог. Всем известно, чего это стоило Америке тогда. И еще лучше понятно, чего может стоит сейчас.

Антон Трофимов

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность