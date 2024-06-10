Войти
РИА Новости

На морском салоне в Кронштадте покажут новые корабли и подлодки

197
0
0
Корабль на воздушной подушке "Мордовия" и подводная лодка "Уфа"
Корабль на воздушной подушке "Мордовия" и подводная лодка "Уфа".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

МО: современные российские корабли и подлодки покажут на МВМС "Флот-2024"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Современные российские военные корабли и подводные лодки, в том числе модернизированную "Варшавянку" и ракетный корабль "Буян-М" продемонстрируют на международном морском салоне (МВМС) "Флот-2024", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Выставка пройдёт в период с 19 по 23 июня в Кронштадте.

"Во время МВМС "Флот-2024" посетители смогут ознакомиться с современными боевыми кораблями и судами обеспечения, поступившими на вооружение ВМФ в последние годы. У причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы будут размещены две большие подводные лодки проектов 636.3 и 677, построенные на предприятии "Адмиралтейские верфи", корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", морской тральщик проекта 12700, малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322", - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители салона увидят десантные катера проектов 21820 и 11770, а также противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920. Также для демонстрации подготовлены пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Помимо деловой на "Флоте-2024" предусмотрена и культурно-развлекательная программа. Так, для гостей выставки будет работать Музей военно-морской славы и его главный экспонат – первая атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", состоятся гонки на шлюпках и детская парусная регата.

Ожидается, что в ходе МВМС пройдут также несколько выступлений знаменитой пилотажной группы "Русские витязи".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
12322 Зубр
19910
19920 Баклан
20380 Корвет-1
21980 Грачонок
22800 МРК
636.3
877 Палтус
пр. 12700
Выставки
МВМС
Похожие новости
07.06.2024
Названы корабли-участники МВМС-2024
07.06.2024
Гости военно-морского салона увидят в Кронштадте современные субмарины и корабли ВМФ РФ
24.06.2021
В Санкт-Петербурге начинает свою работу X Международный военно-морской салон MBMC-2021
10.06.2021
В Санкт-Петербурге пройдет десятый Международный военно-морской салон "МВМС 2021"
20.04.2021
В Главном командовании ВМФ России обсудили ход подготовки к МВМС-2021, который пройдет в июне в Санкт-Петербурге
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 22:46
  • 2
О воинственности Германии.
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой