Нидерланды вместе с Данией внесут €400 млн в фонд по производству БМП для Украины

Еще €54 млн инвестируют в голландскую промышленность для разработки беспилотников для собственных вооруженных сил

ГААГА, 7 июня. /ТАСС/. Нидерланды вместе с Данией внесут €400 млн в шведский фонд по производству БМП CV90 для Украины. Об этом говорит в пресс-релизе голландского правительства.

Как отмечается в документе, "в основном их производство будет осуществляться в Нидерландах".

Минобороны Нидерландов также намерено инвестировать €54 млн в голландскую промышленность для разработки беспилотников для своих вооруженных сил.

Кроме того, страна разместила заказ на ракеты для ЗРК Patriot на открывающейся в Германии производственной линии.

Все эти мероприятия, подчеркнули голландские власти, осуществляются в рамках европейских усилий по увеличению производства и поставок продукции военного назначения, чтобы сократить зависимость от других стран. Данный процесс, считают в правительстве, идет слишком медленно, но в то же время инвестиции необходимы.