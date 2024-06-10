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ТАСС

Нидерланды вместе с Данией внесут €400 млн в фонд по производству БМП для Украины

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Украинский военный на шведской БМП CV90
Украинский военный на шведской БМП CV90.
Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

Еще €54 млн инвестируют в голландскую промышленность для разработки беспилотников для собственных вооруженных сил

ГААГА, 7 июня. /ТАСС/. Нидерланды вместе с Данией внесут €400 млн в шведский фонд по производству БМП CV90 для Украины. Об этом говорит в пресс-релизе голландского правительства.

Как отмечается в документе, "в основном их производство будет осуществляться в Нидерландах".

Минобороны Нидерландов также намерено инвестировать €54 млн в голландскую промышленность для разработки беспилотников для своих вооруженных сил.

Кроме того, страна разместила заказ на ракеты для ЗРК Patriot на открывающейся в Германии производственной линии.

Все эти мероприятия, подчеркнули голландские власти, осуществляются в рамках европейских усилий по увеличению производства и поставок продукции военного назначения, чтобы сократить зависимость от других стран. Данный процесс, считают в правительстве, идет слишком медленно, но в то же время инвестиции необходимы. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
CV-90
БПЛА
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