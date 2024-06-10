Пентагон сообщил, что в пакет помощи Украине пошли снаряды для HIMARS и гаубицы

Объем направленного Киеву вашингтонской администрацией военной помощи с начала СВО превысил $51,2 млрд, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Снаряды для зенитных ракетных комплексов Hawk, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, а также снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS вошли в очередной пакет помощи Украине на $225 млн. Об этом говорится в письменном заявлении Пентагона.

Также в документе отмечается, что Вашингтон передает Киеву 155-мм гаубицы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 81-мм минометные системы, бронетранспортеры M113, автоприцепы для перевозки тяжелой техники, прибрежные и речные патрульные катера, ракеты для противотанковых комплексов TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, патроны для стрелкового оружия и гранаты, приборы ночного видения и др.

По данным Пентагона, объем направленного Киеву вашингтонской администрацией военной помощи с начала СВО превысил $51,2 млрд.