Путин призвал ускорить принятие законопроектов по ГЧП в космосе

Они уже находятся на рассмотрении в Думе, отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроектов по государственно-частному партнерству (ГЧП) в космосе.

"На рассмотрении в Государственной думе находятся законопроекты, которые позволят расширить механизм государственно-частного партнерства на отрасли промышленности и космической сферы. Прошу принять эти нормативные акты в ближайшее время", - обратился он к депутатам во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент отметил, что частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). "Уже заработал Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных проектов. Мы долго обсуждали его параметры, в проекте шли споры, согласовывали это с предпринимательским сообществом", - рассказал Путин.