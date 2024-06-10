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ТАСС

Путин призвал ускорить принятие законопроектов по ГЧП в космосе

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Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ фотослужба Госдумы РФ/ ТАСС

Они уже находятся на рассмотрении в Думе, отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроектов по государственно-частному партнерству (ГЧП) в космосе.

"На рассмотрении в Государственной думе находятся законопроекты, которые позволят расширить механизм государственно-частного партнерства на отрасли промышленности и космической сферы. Прошу принять эти нормативные акты в ближайшее время", - обратился он к депутатам во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент отметил, что частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). "Уже заработал Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных проектов. Мы долго обсуждали его параметры, в проекте шли споры, согласовывали это с предпринимательским сообществом", - рассказал Путин. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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